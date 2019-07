¿Por qué Ricky Martin y Bad Bunny piden renuncia de su gobernador?

La sociedad de Puerto Rico asiste perpleja al desenlace de la filtración del contenido este fin de semana de un chat de miembros del Gobierno en el que arremeten contra sus opositores con comentarios homofóbicos, sexistas, misóginos e incluso burlas contra las víctimas del huracán María.



Las protestas no se hicieron esperar. Desde el pasado viernes miles de ciudadanos se han unido para pedir la renuncia del gobernador Ricardo 'Ricky' Roselló. Los cantantes Ricky Martin, Bad Bunny y Residente son algunos de los artistas que también manifestaron su rechazo al Gobierno y viajarán a San Juan a unirse a las protestas.

MERA PUERTO RICO!! 🇵🇷 voy a bajar pa' la isla y me gustaría verlos conmigo y con los que ya salieron pa' la calle!! Esta gente piensa que tenemos miedo y vamos a demostrarle que estan bien equivocados!! VAMOS PA' ENCIMA PUÑETA!!! — 👁 (@sanbenito) July 15, 2019

El escándalo ya forzó la renuncia del secretario de Estado, Luis Rivera, y del representante del Ejecutivo ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino.



Pese a esto, Roselló afirmó este lunes en una entrevista que no dejará su cargo y que "tomará las decisiones" que a su juicio "sean mejores" para Puerto Rico.



Así mismo, dijo que tras evaluar y analizar la situación creada ha concluido que no ha cometido ningún delito con las expresiones que aparecen en el mismo.



"Ninguna de esa información era privilegiada o confidencial", remarcó. "Es bien fuerte ver cómo pude caer en eso. Todos estamos golpeados. Yo estoy golpeado, lo reconozco, pero me tengo que levantar", subrayó, para añadir que lo mejor ante la situación es "seguir trabajando".

El mensaje es simple y claro , todos los puertorriqueños que tenemos dignidad le exigimos al gobernador Ricardo Rosselló su renuncia inmediata. No lo queremos en el gobierno ni un día más. — Residente (@Residente) July 13, 2019

La filtración de casi 900 páginas del chat, con mensajes del 2018 y 2019, fue hecha por el Centro de Periodismo Investigativo y recibió el nombre de 'Telegramgate' -ya que el chat se hizo en la aplicación Telegram- o 'RickyLeaks'.



Entre otros mensajes, se puede leer como el representante del Gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) asegura que está "salivando por caerle a tiros" a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, razón por la cual Yulín le ha demandado por amenaza de muerte.

Desde el pasado 12 de junio miles de puertoriqueños han salido a las calles para exigir la renuncia del gibernador Roselló. Foto: Bloomberg

Por otro lado, Rosselló llama "puta" a la expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito y, en otro momento, Sobrino hace un comentario homofóbico sobre Ricky Martin de quien dice que es un "chovinista masculino" que hace el amor con hombres ya que las "mujeres no están a su altura".



También se mofan de un líder independentista de la isla de quien bromean que igual habría que bajar las banderas a media asta "durante quince minutos".

Las expresiones compartidas en un chat por parte del Gobernador de Puerto Rico @ricardorosello y coreadas por otros funcionarios públicos en lo que a todas luces era una discusión de sus ejecutorias en el Gobierno y no de asuntos privados como se intenta dejar ver, — Ricky Martin (@ricky_martin) July 13, 2019

La crisis política que vive la isla llega en su peor momento, inmersa en una quiebra y aún recuperándose del huracán María, casi dos años después. Una recuperación para la que precisa fondos de Estados Unidos pero los escándalos, tal y como afirmó este sábado la representante de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de EE.UU.



Para muchos observadores, la magnitud de la protesta -que pide la renuncia de

Rossello, muestra indignación por la política corrupta de la isla y por la junta de supervisión fiscal- hacen de la agitación actual algo más que una simple protesta política. La isla ha estado dominada por dos partidos políticos durante los últimos 50 años.

Las protestas aumentaron este lunes y fueron reprimidas con gases lacrimógenos por la policía. Foto: Bloomberg

Momento importante

"Este es el momento más importante que hemos tenido desde la década de 1930", dijo Juan Angel Giusti-Cordero, profesor de historia en la Universidad de Puerto Rico, aludiendo a una década que vio el descontento laboral generalizado y la supresión brutal de las fuerzas independentistas por la policía respaldada por Estados Unidos.



"Las cuestiones estructurales que se están planteando en este momento no han tenido paralelo desde entonces", concluye.

Durante las protestas de este lunes por la noche fueran detenidas cuatro personas, según confirmó el jefe de la Policía de la isla, Henry Escalera. Sobre el uso de gases lacrimógenos y gas pimienta en la protesta en el Viejo San Juan, manifestó que en un momento dado la manifestación fue "ilegal".

*Con información de AFP, Efe y Bloomberg