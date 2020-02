El feminicidio que sacude al gobierno de López Obrador en México

Colectivos feministas lanzaron encendidos reclamos y pintaron letreros este viernes en la puerta principal de la residencia presidencial de México, en protesta por los crecientes feminicidios y la violencia de género, luego del brutal asesinato de una joven en la capital mexicana, que ha conmocionado al país.



También protestaron porque consideran que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Amlo) no tiene el tema como una prioridad, y que pone otros, como la rifa del avión presidencial, en los primeros lugares de su agenda.



Esto porque cuando López Obrador estaba hablando de la rifa del avión dijo: “Que el tema no sea nada más lo del feminicidio”, lo que indignó a los defensores de los derechos de las mujeres.



Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: José Méndez / EFE

Las mujeres, muchas de ellas con vestimenta oscura y el rostro cubierto, pintaron la puerta principal y un muro del Palacio Nacional con leyendas como ‘¡México feminicida!’.



“En un país en el que ocurren 10 feminicidios al día, es indignante que para los medios, sociedad y Gobierno, nosotras seamos la pesadilla (...). Pero hoy queremos decir que no estamos enojadas, ¡estamos furiosas!”, dijo una de las manifestantes encapuchada, parte del grupo de al menos 100 mujeres presentes.



La protesta frente al palacio presidencial es la primera de varias convocadas este viernes en la capital mexicana y otras ciudades del país tras el atroz asesinato de Ingrid Escamilla, de 25 años, muerta a puñaladas y luego desollada por su pareja en el norte de Ciudad de México.



Dentro del recinto, durante su habitual conferencia matutina, el presidente López Obrador se defendió a través de un decálogo y afirmó que su gobierno está en contra del feminicidio y garantizó que habrá “castigo para los responsables” de ejercer violencia contra las mujeres. “Me pronuncio en favor de las mujeres y en contra de la violencia (...). Estoy totalmente en contra del machismo, que no quede duda”, dijo el mandatario.

La protesta frente al palacio presidencial es la primera de varias convocadas este viernes en la capital mexicana. Foto: AFP

Pero Amlo se incomodó ante los persistentes cuestionamientos de la activista Frida Guerrera sobre el feminicidio en México, que en 2019 dejó al menos 1.006 víctimas, según cifras oficiales.



El número podría ser mayor, pues existen deficiencias para tipificar el delito, según expertos. De hecho, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, ha defendido su propuesta de retipificar el feminicidio como homicidio agravado, basado en el argumento de que los homicidios han crecido 35 por ciento mientras que los feminicidios han aumentado 137 como una prueba, según su perspectiva, de que es necesario modificar la ley para perseguir de manera más eficaz los crímenes contra las mujeres.



“El delito no está, de acuerdo con nuestro punto de vista, lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios, sí. Todo es de lógica elemental”, justificó.

Amlo ya ha dicho que no apoya la idea del fiscal, pero eso no ha calmado a las activistas. “Usted habla mucho de corrupción. El tema del feminicidio y las desapariciones está repleto de corrupción”, reclamó la activista Frida Guerra al presidente.



“No estoy evadiendo mi responsabilidad. Todos los días atiendo el problema y no estoy preocupado, estoy ocupado”, respondió irritado López ante un panorama que muestra que hubo al menos 1.006 víctimas en 2019, según cifras oficiales.



Imágenes del cuerpo destrozado de Escamilla fueron filtradas a la prensa, presuntamente por funcionarios capitalinos, y luego publicadas por algunos diarios y divulgadas en redes sociales, lo cual profundizó el enfado de muchos mexicanos. “¡Prensa vendida!”, gritaban repetidamente afuera de la residencia presidencial.



EFE y AFP