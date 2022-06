La tensión en Ecuador, iniciada el lunes por las protestas del movimiento indígena contra el alza de precios y las políticas del gobierno del presidente Guillermo Lasso, creció este martes al ser detenido Leonidas Iza, principal promotor de la movilización, cuyos dirigentes llaman a “radicalizar” las acciones.



La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo este martes un llamamiento a "radicalizar" la protesta. Foto: EFE/ José Jácome

Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y una de las principales figuras opositoras al Ejecutivo, fue arrestado a primeras horas de la madrugada de este martes, cuando visitaba a manifestantes cerca de la localidad de Pastocalle, dentro de su natal provincia andina de Cotopaxi.



Solo unos minutos después, Lasso anunció en un mensaje a la nación que se había iniciado la detención de los autores materiales e intelectuales de los “violentos actos” ocurridos durante la primera jornada de la movilización.





Con ello, el mandatario se refería a incidentes aislados en distintos puntos del país como el incendio de un vehículo de la Policía en la sureña provincia andina de Azuay, la toma de una unidad de bombeo de petróleo en el Bloque 16, en la Amazonia, y hostigamientos a productores florícolas para unirse a las medidas de fuerza.



También, la retención de un grupo de policías por una comunidad que los sometió a un ritual ancestral de purificación y que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, tildó de “secuestro”.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. Foto: EFE/Presidencia de Ecuador

Salvo estas situaciones, el primer día del “paro nacional e indefinido” había transcurrido con algunos cortes de carreteras que no habían afectado en gran medida el funcionamiento de los servicios esenciales, según reportó el Ejecutivo.



Incluso, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que el seguimiento de la convocatoria había sido notablemente menor del que esperaban.



Hasta este martes, las manifestaciones se habían registrado en once de las 24 provincias del país.



Por eso la repentina detención de Iza, quien al cierre de esta edición seguía retenido por las autoridades, tomó por sorpresa al movimiento indígena cuando un nutrido contingente policial se lo llevó en un vehículo.



La Conaie, que en 2019 encabezó más de una semana de las violentas manifestaciones contra el Gobierno que dejaron once muertos, reclama en esta oportunidad rebajas de los precios de combustibles y la renegociación de las deudas de los campesinos con la banca.



También protesta por la falta de empleo y la entrega de concesiones mineras en territorios indígenas, y exige el control de precios de los productos agrícolas.

Junto con Iza también fueron detenidas otras cuatro personas, según reportó el mismo ministro Carrillo, aunque no reveló sus identidades.

Al presidente de la Conaie lo aprehendieron presuntamente “en flagrancia” por “obstruir la carretera Panamericana E35, desde donde dirigía e impulsaba acciones para el recrudecimiento de la violencia”, según afirmó el Ministerio del Interior.

A propósito, otros dirigentes de la Conaie hicieron un llamamiento a “radicalizar” las protestas y exhortaron a los organismos internacionales a estar vigilantes ante lo que consideran una vulneración de los derechos humanos y el derecho a la protesta.



Tras los hechos, en las manifestaciones, varios participantes destruyeron bienes públicos y privados, y retuvieron a cuatro servidores policiales y un fiscal, que finalmente fueron liberados, según informó posteriormente el Gobierno.



Esta protesta fue convocada luego de cumplirse el primer año de mandato del presidente Lasso y sin que los diferentes intentos de diálogo con el Gobierno hayan dado frutos.

La detención de Iza, principal promotor de la movilización contra el Gobierno, se produjo en la madrugada de este martes. Foto: EFE/ José Jácome



Ante ello, el Gobierno de Ecuador quiere a toda costa evitar una oleada de violencia como la vivida en las protestas de octubre de 2019. En aquel año también estuvo presente Leonidas Iza, quien recientemente fue beneficiado con una amnistía otorgada por la Asamblea Nacional (Parlamento).



Por su parte, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) hizo este martes un llamamiento a la tranquilidad y advirtió de pérdidas millonarias generadas por la protesta indefinida.



El presidente del CEE, Miguel González, dijo en una rueda de prensa que los gremios empresariales aún no han evaluado los efectos de la paralización, pero la comparó con una protesta similar que duró once días en octubre de 2019, cuando las pérdidas se estimaron en más de 800 millones de dólares.





REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

