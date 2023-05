Un gran número de personas salió a protestar en la noche del sábado en el municipio cubano de Caimanera, en la provincia oriental de Guantánamo, hecho que fue reprimido por las fuerzas de seguridad -que practicó detenciones- y al que siguió una caída masiva de internet en la isla.



El activista y periodista independiente Yeris Curbelo Aguilera, residente en Caimanera, aseguró este domingo que, hasta el momento, hay al menos cinco personas detenidas, cifra que coincide con la aportada por otros activistas.



Por el momento, las autoridades no han aportado información respecto a los detenidos tras las protestas.

Una multitud de cubanos salieron a las calles al grito de "Libertad, Libertad", en un pueblo a 1.000 kilómetros de La Habana, según videos que circularon en redes sociales.



En las imágenes divulgadas se veían personas caminando en la calle y algunas gritando también "Viva Cuba libre".



Distintas ONG, como Amnistía Internaacional, así como disidentes dentro y fuera de la isla también compartieron vídeos en los que se puede apreciar a hombres con uniformes verde olivo confrontando a los manifestantes.

URGENTE: El pueblo de Cuba está en la calle ahora mismo. Se reportan protestas al grito de libertad y derechos humanos. Están empezando a cortar la conexión a internet en el país. Difundamos, no los dejemos solos! pic.twitter.com/km0eyhH6Ru — Agustín Antonetti (@agusantonetti) May 7, 2023

De acuerdo con Curbelo Aguilera, dos jóvenes -ambos arrestados, según su testimonio- iniciaron la protesta en la tarde del sábado frente a la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) en esa localidad de unos 10.000 habitantes, colindante con la base naval de EE. UU. enclavada en la bahía de Guantánmo.



Después de eso, la pareja regresó a su barrio y a ellos se les unieron vecinos para protestar de forma pacífica.



En una de las imágenes difundidas en redes sociales aparentemente sobre estos hechos se ve a un hombre rodeado de numerosas personas que dice: "Queremos comida, no queremos más discursos. No hay bloqueo (embargo económico de EEUU) nada", mientras se escuchan gritos de "libertad".



"Hasta el momento (...) Caimanera sigue militarizado con fuerzas represivas, (miembros de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, conocidas como boinas negras) y carros patrullas para intimidar y mantener a la población bajo estricto pánico y temor (y que) no salgan a las calles", relató a EFE Curbelo Aguilera.

Asimismo, La Embajada de Estados Unidos en La Habana condenó la respuesta de las autoridades.



“Fuerzas de seguridad cubanas respondieron con violencia a manifestaciones pacíficas en la localidad de Caimanera golpeando a ciudadanos por exigir derechos humanos. Cuba también bloqueó su internet por temor a la libertad de expresión”, declaró la embajada en un comunicado en Twitter.

Cortes masivos de internet

La plataforma internacional de monitoreo de internet Netblocks, y otras similares como Cloudflare Radar, confirmaron la caída del internet en el todo el país al poco de registrarse las protestas.



El servicio se restableció con intermitencia unas tres horas después. La televisión oficial Canal Caribe aseguró que hubo un colapso en las redes sin ofrecer más detalles.



ONGs denunciaron acciones "represivas" por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Foto: Federico Parra / AFP

Amnistía internacional (AI) achacó a motivos políticos el corte de internet. "(El presidente) Díaz-Canel y su Gobierno no deben interrumpir comunicaciones e internet para evitar la información sobre protestas", criticó en Twitter.



Al respecto, y una vez con el internet restablecido, el periódico oficial de la provincia, Venceremos, calificó lo ocurrido como "un hecho de indisciplina social que requirió la presencia de agentes del orden público, cuando varios ciudadanos, algunos en estado de embriaguez gritaron en la calle frases en contra del proceso social cubano y por insatisfacciones que deberán ser atendidas".



En ese mismo sentido, Lázaro Castellanos Matos, miembro del Buró Municipal del PCC en Caimanera, aseguró que la marcha la iniciaron "tres ciudadanos" que se encontraban "bajo los efectos del alcohol", versión rechazada como falsa por activistas.

Testimonios de los familiares de los golpeados ayer en Caimanera, Guantánamo por el régimen castrista 😡😡pic.twitter.com/kXjkIvSMeQ — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) May 7, 2023

Las claves detrás del inconformismo

La organización Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), que elabora informes mensuales sobre la conflictividad en la isla, registró en abril pasado 370 protestas públicas relacionadas con derechos económicos y sociales (216), los derechos civiles y políticos (154) y la escasez de combustibles de las últimas semanas.



La grave crisis económica que padece el país -así como su gestión por parte del Gobierno- ha generado un creciente malestar social en una población que arrastra más de dos años de escasez general de alimentos, medicinas y combustibles, una fuerte inflación y una dolarización parcial.



El mismo sábado, la Empresa Eléctrica de Guantánamo informó sobre un apagón que afectó a prácticamente toda la provincia por una avería.



Los cortes en el suministro eléctrico han generado descontento social y numerosas protestas espontáneas, entre las que destacan las del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas.

EFE