Argentina: protestas contra el endurecimiento de restricciones

Diversas manifestaciones se realizaron este martes en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina en contra del endurecimiento de las restricciones dispuestas por el Gobierno de Alberto Fernández para afrontar el embate de la segunda ola de la covid-19 en el país suramericano.



Las diversas movilizaciones, que se realizaron desafiando el estricto confinamiento por nueve días que rige desde la noche del pasado viernes, fueron convocadas por redes sociales.



Los manifestantes expresaron consignas y reclamos muy variados, desde la reivindicación de las libertades individuales ante las restricciones, las quejas de los comerciantes, el reclamo de más vacunas y hasta la negación de la existencia de la covid-19 en el planeta.



"Estamos dispuestos a decirles que nos vamos a morir de pie y no arrodillados", exclamó una mujer, al pie del Obelisco capitalino, lanzando vivas a favor de la "libertad" y críticas al Gobierno por "arruinar" el país.



Una de las manifestantes dijo que decidió movilizarse hasta el centro de Buenos Aires para protestar "en contra del cercenamiento de las libertades" y en contra "de un Gobierno populista que coarta la libertad" de las personas".



Otro de los manifestantes se quejó de que las autoridades "tuvieron un año para reforzar el sistema de salud y no lo hicieron y hoy le obligan a la gente a no trabajar". "Nos condenan a la inanición. La gente no puede tener el comercio abierto, no puede ganarse el pan. Esto es una locura, es prácticamente comunismo, totalitarismo de libro", dijo el manifestante.

El presidente argentino, Alberto Fernández, realizó una gira por Europa para negociar deudas. Foto: LUDOVIC MARIN /AFP

La protesta se realizó desafiando las nuevas y más duras restricciones, que prohíben las reuniones públicas de personas y la circulación fuera de las cercanías del propio domicilio. Argentina atraviesa desde abril un vertiginoso aumento de los casos de covid-19, con creciente nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva.



Ante este escenario, el Gobierno de Alberto Fernández anunció la semana pasada un endurecimiento de las restricciones en casi todo el país, con un fuerte confinamiento de nueve días que se extenderá hasta el 31 de mayo y luego la continuidad de las restricciones que estuvieron vigentes hasta el viernes pasado.



Las protestas también se registraron en otros puntos del país, como las ciudades de Córdoba, Bariloche y Rosario. En esta última, varios manifestantes, principalmente personas que niegan la existencia del coronavirus, resultaron detenidos y protagonizaron momentos de tensión con la policía, cuando los efectivos intentaban apercibir a las personas por no llevar tapabocas.



EFE

