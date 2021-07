Policía cubana entra a una casa y dispara contra manifestante

Durante los últimos días, la crisis en Cuba se ha recrudecido.



A las peticiones de los manifestantes se ha sumado la violenta respuesta por parte de las autoridades. Desde el fin de semana circulan diversos metrajes de presuntos abusos de autoridad en el marco de una de las movilizaciones multitudinarias más recordadas de los últimos años.

Este martes, por ejemplo, se conoció el video del impactante momento cuando Dina Stars, una ‘youtuber’ cubana crítica del régimen, fue detenida por las autoridades en medio de una entrevista con el canal español ‘Cuatro’.



Hace poco se dio a conocer otro metraje en el cual, según el ‘Miami Herald’, se evidencia que miembros de la fuerza policial cubana ingresan a la fuerza a una casa con el fin de llevarse a uno de los isleños que se manifestó en las jornadas recientes.

Los hechos

El instituto de derechos humanos ‘Race and Equality’ publicó dos videos en los cuales se ve la llegada de los oficiales a la mencionada residencia, ubicada en el municipio de Matanzas.



Ante los alegatos de terror de las personas en el hogar, los oficiales ingresan y disparan. El objetivo, al parecer, era la detención de Daniel Cárdenas, un cubano que, se supo después, participó en varias de las manifestaciones de la zona.



Según relató Marbely Vásquez, esposa de Cárdenas, al ‘Miami Herald’, “los agentes me entraron en el cuarto con mis hijos, dos de dos años y uno de doce (…) Yo estaba muy nerviosa, no sé cuántos tiros fueron”.

La mujer aseguró que los oficiales le dispararon a Cárdenas antes de encerrarla en el cuarto junto con los pequeños. Tras ello, dijo, se llevaron al herido a un hospital cercano.



Al parecer, Daniel permanece detenido e incomunicado.



Orlando León, primo de Daniel, indicó que el detenido sí estuvo “en la marcha, en su barrio, pero si fuera por eso, tienen que matar a todo el mundo, tienen que matar al pueblo de Cuba”.

1/ #SOSCuba 🇨🇺 Condenamos y repudiamos la brutal agresión de la Policía y de las fuerzas especiales conocidas como "boinas negras", en contra de una familia en Cárdenas, Matanzas.



MÁS https://t.co/BcOpmhT5yD Vía @martinoticias@CIDH @StuardoRalon @mbachelet @WHAAsstSecty pic.twitter.com/ffAi05Xrhi — Race and Equality (@raceandequality) July 14, 2021

Otro familiar de Daniel habló con el portal ‘CiberCuba’. Dijo que, probablemente, lo que buscan las autoridades es vincular al detenido con unas protestas ocurridas en Matanzas en las cuales hubo vandalismo y destrucción de la propiedad público.



Sin embargo, Cárdenas no participó en estas.



“Lo confunden porque Daniel no estaba en esa protesta (…) Aunque no quiero opinar mucho porque tenemos miedo por nuestras vidas te puedo asegurar lo que están diciendo los medios de prensa independientes es verdad”, enfatizó.

Manifestantes pro-gobierno gritan a favor del gobierno en frente del Capitolio de La Habana durante el estallido social en Cuba, Julio 11, 2021. Foto: Eliana Aponte. EL TIEMPO

El domingo 11 de julio se presentaron grandes manifestaciones en Cuba, que muchos sugieren como un ‘estallido social’, a raíz de la crisis económica de la isla. Desde hace varios meses, según indican diversos medios, se presentan mayores dificultades para el abastecimiento de víveres y el sostenimiento de servicios públicos.



Tras las protestas, el gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, indicó que todo hace parte de un plan de “desestabilización” orquestado desde Estados Unidos.



Este martes 13 de julio hubo una especie de ‘respuesta’ por parte de los simpatizantes del gobierno, quienes salieron a las calles en respaldo del oficialismo.

Simpatizantes se enfrentan con los anti-gobierno de La Habana durante el estallido social en Cuba, Julio 11, 2021. Foto: Eliana Aponte. EL TIEMPO

A raíz de las manifestaciones del domingo, miles de artistas se han solidarizado con las intenciones de los marchantes. Camila Cabello, J Balvin, Ozuna, Don Omar y otras celebridades impulsaron el ‘#SOSCuba’ con el fin de visibilizar el exceso de la fuerza pública contra los manifestantes y las posteriores detenciones.



Como la ocurrida con Daniel.

