Denuncian represión contra manifestantes y la prensa en Cuba

En las protestas protagonizadas este domingo por centenares de cubanos en las localidades en varias regiones del país se han registrado actos de violencia policial, según denuncias de testigos presenciales.

Esta mañana salieron a las calles de esos pueblos cientos de cubanos para protestar contra el Gobierno al grito de "¡abajo la dictadura!", "libertad", "no tenemos miedo" y "patria y vida".



(En contexto: Cubanos salen a manifestarse a las calles y claman 'libertad')



La inédita manifestación fue retransmitida en directo por usuarios de Facebook y tiene lugar en medio de una grave crisis económica y sanitaria en el país caribeño, donde la población se queja de falta de alimentos, medicamentos y otros productos básicos.

Facebook Twitter Linkedin

Testigos denunciaron represión contra manifestantes durante la jornada inédita de protestas que se registró en Cuba. Foto: AFP / ADALBERTO ROQUE

Residentes de San Antonio, un pueblo de la provincia Artemisa localizado unos 37 kilómetros al oeste de La Habana, contaron a reporteros de Efe que durante la manifestación callejera la Policía reprimió violentamente y detuvo a algunos de los participantes.



En medio de esta jornada, la prensa también fue víctima de la represión.



(En otras noticias: En fotos: multitudinarias protestas estallan en Cuba)



En La Habana, muy cerca del capitolio, a la fotógrafa de EL TIEMPO, Eliana Aponte, le arrebataron su cámara y a su esposo, el fotorreportero de la agencia AP, Ramón Espinosa, personas vestidas de civil le propinaron una golpiza que lo dejó con la cara sangrando y un ojo morado muy cerca del Capitolio habanero.

Facebook Twitter Linkedin

El fotógrafo español Ramón Espinoza fue golpeado mientras cubría las manifestaciones. Foto: Adalberto Roque. AFP

“Fue la policía la que quiso quitarme la cámara y un grupo de mujeres me rodeo y lo impidieron, pero en un momento, alguien que no llevaba uniforme me la quitó”, expresó Aponte. Espinosa, por su parte, fue trasladado a un hospital, en donde le están tratando sus heridas.





REDACCIÓN INTERNACIONAL

​*Con información de agencias y Milagros López