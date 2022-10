Los gremios universitarios están de huelga desde el martes hasta este jueves en Uruguay en reclamo de mayor presupuesto en la Rendición de Cuentas. Se decidió suspender todas las actividades en la Universidad de la República; la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo está cerrada y otras han sido ocupadas.



Sin embargo, un profesor de la Facultad de Derecho le envió un correo electrónico a una de sus alumnas para informar que, a pesar de la huelga, el martes harían el parcial escrito en el bar Las Palmas, ubicado en las calles Gaboto y 18 de julio, en Montevideo.



“Estimada Sofía, mantenemos la fecha del parcial”, expresó el docente en el mensaje. Explicó que sería en la planta alta del bar en el horario habitual de la prueba y explicó que los estudiantes debían consumir algo del restaurante, para así poder permanecer en el local.



“La condición es que todos pidamos al menos un café -dijo-, si alguien no puede pagar el café, me dice y yo se lo pago”, escribió. Y explicó que ese era el “precio” para poder realizar el parcial en el lugar.



Por otro lado, indicó que como serían muchos estudiantes, no alcanzarían las mesas y por tanto aconsejó llevar una “tablita” para hacer la prueba.



Desde la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) dijeron a El País que ubicaron al profesor y desarticularon la medida.



En la huelga de los colectivos universitarios se vieron carteles como “Universidad agredida”, en la fachada de la Facultad de Derecho; “Basta de recortes, más becas, más turnos, más docentes, más cupos”, pusieron en Psicología; “Mucho pa’ los milicos, nada pa’ la educación”, se expresó en un cartel colgado en la reja de la Facultad de Medicina que estuvo ocupada.



En esta última sede también hubo carteles con una caricatura en la que se puede ver el rostro del presidente Luis Lacalle Pou con una nariz alargada.

