Primer muerto en Latinoamérica e  Italia prepara gigantesca cuarentena

Un argentino de 64 años se convirtió este sábado en la primera víctima mortal del nuevo coronavirus en América Latina, informó la prensa local, al tiempo que el gobierno italiano se preparaba para decretar una cuarentena en toda la región de Lombardía, incluida la capital económica del país, Milán, y la región de Venecia, el norte de Emilia Romaña y el este de Piemonte.



(Lea también: 16 millones de personas entran en cuarentena en Italia por coronavirus).

El fallecido en Argentina –país que ha reportado diez casos– era oriundo de Buenos Aires, había regresado recientemente de Europa y fue hospitalizado tras asistir al médico por síntomas de fiebre, tos y dolor de garganta.



(Le puede interesar: Nueva York declara el estado de emergencia por el coronavirus).



El hombre, que estuvo de viaje en Francia y regresó a su país el 25 de febrero, presentó síntomas tres días después y acudió al Hospital Argerich de la capital argentina el 4 de marzo, cuando quedó internado.



Además, el diario 'La Nación' aseguró que el paciente tenía antecedentes de diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal.

Pasajeros y empleados del Aeropuerto de Ezeiza se protejen con tapabocas, tras la confirmación del primer caso del Coronavirus en el país, este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). Foto: Efe

Las medidas en Italia

Por su parte, medios italianos' como 'Il Corriere della Sera' y 'La Repubblica', informaron del proyecto de decreto del gobierno italiano con el que se pretende limitar la entrada y salida en las regiones antes mencionadas, con el fin de contener la difusión del nuevo coronavirus, que ya ha causado 233 muertos y 5.883 infectados en el país.



(Le puede interesar: Coronavirus, un enemigo que llegó para quedarse).



Y aunque no se dijo desde cuándo comenzaría a regir la medida del gobierno, que podría afectar a 16 millones de personas y estaría vigente hasta el 3 de abril, 'Il Corriere della Sera' indicó que su puesta en vigor “era inminente”.



El decreto también establece el cierre de todos los gimnasios, piscinas y centros termales, así como museos, centros culturales y estaciones de esquí, mientras los centros comerciales deberán estar cerrados los fines de semana. También se extiende la clausura de los colegios y universidades.

Italia es uno de los países más afectados de la Unión Europea por el brote del nuevo coronavirus. Foto: AFP

Además, se suspenden todos los eventos, tanto en lugares públicos o privados, incluidos los de naturaleza cultural, recreativa, deportiva y religiosa y, por tanto, se cancelan las ceremonias de bodas civiles y religiosas, y los funerales.



Sin embargo, se mantendrán abiertos los restaurantes y bares, con la obligación de mantener la distancia de seguridad de un metro entre las personas.



El aislamiento de estas zonas se sumará a la de los diez municipios lombardos y el pueblo de Vo Euganeo (en Véneto), donde cerca de 50.000 personas están en cuarentena desde hace 15 días.



Las fuertes medidas comenzaron a aparecer no solo por al aumento del número de casos, sino también porque la libre circulación de personas ha llevado a que se registrasen contagios en toda Italia, debido a personas que habían estado en las zonas consideradas foco de la epidemia.

Se cree que cerca de 32 millones de turistas dejarán de llegar a Italia debido al coronavirus. Foto: EFE

Ante el crecimiento exponencial de los casos, las autoridades de Lombardía habían pedido al Gobierno extremar las medidas para frenar la difusión del virus.

Solo en Lombardía se registraban hasta este sábado 2.742 personas contagiadas, de la cuales 1.661 estaban hospitalizadas y 359, en cuidados intensivos.



Esto estaría causando enormes problemas al funcionamiento sanitario de la región. De hecho, el organismo que coordina las unidades de cuidados intensivos de Lombardía había asegurado que, “en ausencia de urgentes y adecuadas medidas por parte de las autoridades”, la región tendría que “afrontar un evento” que solo se podría “calificar de desastrosa calamidad sanitaria”.



El consejero de sanidad de la región Lombardía, Giulio Gallera, pidió este sábado responsabilidad a sus conciudadanos y que respeten las medidas de prevención que se han aprobado, como la de dejar un metro de distancia entre las personas, después de que establecimientos se llenaron de personas y se registraron filas en las estaciones de esquí.

Acciones en el Vaticano

En otra medida que muestra el temor a la epidemia, el Vaticano anunció que el papa Francisco oficiará este domingo su oración del Ángelus por video, y no en la plaza de San Pedro como es la tradición.

Hasta el 15 de marzo estarán suspendidas las misas que celebra cada mañana el Papa en su residencia de la Casa de Santa Marta. Foto: EFE

“Estas decisiones son necesarias para evitar los riesgos de propagación de covid-19 debido a la congregación de personas durante los controles de seguridad para acceder a la plaza, como también se requiere por las autoridades italianas”, indicó el Vaticano en un comunicado.



La Santa Sede también aseguró que hasta el domingo 15 de marzo se suspenderá la participación de los fieles invitados a las misas que celebra cada mañana el Papa en su residencia de la Casa de Santa Marta, pero no ha comunicado qué sucederá con las audiencias privadas del sumo pontífice a personalidades o a grupos.



En total, unos 95 países y territorios están afectados por el nuevo coronavirus, que ha causado al menos 3.556 muertos y más de 101.000 contagios en el mundo.

Después de China, donde apareció el virus en diciembre y hay 80.651 contagios y 3.070 muertos, Italia es uno de los países más afectados en el mundo. A pesar de que Corea del Sur suma casi 7.000 contagios, tiene más baja mortalidad (44). Por su parte, Irán registra al menos 5.823 casos y 145 muertos.



Allí, “más de 16.000 personas están hospitalizadas por sospechas de posibles casos”, afirmó este sábado el Ministerio Salud iraní. En América, EE. UU. es el país que más muertos ha dejado la covid-19, con un total de 19 y más de 370 casos de contagios, 21 de ellos en un crucero que se mantiene en el mar frente a la bahía de San Francisco (California) con al menos 3.500 personas a bordo.



En Latinoamérica se han registrado también casos en Ecuador (14), Brasil (13), México (6), Chile (4), República Dominicana (1), Perú (1), Colombia (1), Costa Rica (1) y Paraguay, que confirmó su primer caso este sábado.



AFP y Efe