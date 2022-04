El jefe del gabinete ministerial de Perú, Aníbal Torres, levantó una ola de repudio este jueves al mencionar como modelo a seguir el programa de construcción de autopistas de Hitler en la Alemania nazi.



"Les pongo un ejemplo: Italia y Alemania eran igual que nosotros. Pero en una oportunidad, Adolfo Hitler visita el norte de Italia y (Benito) Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia", dijo Torres, mano derecha del presidente izquierdista Pedro Castillo.

"Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas y aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo", agregó Torres durante una sesión pública del gabinete este jueves en la ciudad andina de Huancayo, a la que se sumó Castillo después.



Sus palabras generaron de inmediato el rechazo de políticos opositores y oficialistas, así como de las embajadas de Alemania e Israel en Lima, lo que llevó a Torres a pedir disculpas horas después.



"Hitler fue un dictador fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos. Frente a este escenario, Hitler no es referente adecuado como ejemplo de ningún tipo", dijo la legación germana en su página de Facebook.



'Regímenes de muerte y terror'

La embajada de Israel dijo que los regímenes de Mussolini y Hitler no son ejemplo de prosperidad ni progreso.



"Lamentamos que el discurso político peruano incluya a referentes como Hitler y Mussolini como ejemplo de prosperidad. Regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso", compartió en su cuenta de Twitter.



Horas después, al cierre de la sesión del gabinete y en presencia de Castillo, Torres dijo: "Al señor embajador de Israel, si lo he ofendido le pido disculpas y vamos a conversar personalmente”.

"Si habíamos puesto como ejemplo del progreso de Alemania en las vías de comunicación, es un hecho real. Eso no quiere decir que Adolfo Hitler no sea considerado como un gran criminal", añadió.



La jefa del Congreso peruano, la opositora María del Carmen Alva, tuiteó que "lo dicho por el premier Aníbal Torres, elogiando al genocida Hitler, ha ofendido a los miles de peruanos".



"Una vergüenza que el premier Aníbal Torres cita como ejemplo a un fascista y genocida como Hitler, ahora entendemos de donde provienen medidas erróneas [del gobierno] como el fallido toque de queda" diurno decretado en Lima el martes, dijo el legislador oficialista Alex Flores en la misma red social.



Hitler puso en marcha la construcción de autopistas en 1933. Aunque la idea no era original, pues en la propia Alemania se habían construido algunas antes, los nazis las resaltaron en su propaganda como un símbolo de la grandeza del Tercer Reich.



(En otras noticias: Manifestaciones en Perú: abecé de las protestas contra Pedro Castillo)



Casi 4.000 kilómetros de "autobahnen" (autopistas) fueron construidas hasta que las obras fueron paralizadas en 1941 por la Segunda Guerra Mundial.



"Hubiéramos preferido que no haga referencia a los méritos de estadista de Hitler. Es un desatino que ofende a los seis millones de víctimas del genocidio judío", expresó el conductor matinal del canal y radio RPP, Fernando Carvallo.



No es la primera vez en sus dos meses de gestión que Torres, abogado de 79 años, menciona a Hitler, pues en marzo comparó al encarcelado expresidente Alberto Fujimori con el jefe nazi, al afirmar que "a nadie se le juzga por sus buenas obras, se le juzga por las malas obras".



