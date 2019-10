Qué tanto servirá la presión para que haya segunda vuelta en Bolivia

La Unión Europea, Estados Unidos y tres naciones latinoamericanas alzaron la voz contra el presidente boliviano Evo Morales, reelegido en primera vuelta tras un cuestionado escrutinio, y le exigieron ir a balotaje con el opositor Carlos Mesa.



"Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, junto a la comunidad democrática internacional, sólo reconocerán resultados que reflejen realmente la voluntad del pueblo boliviano", advirtieron los cuatro países en un comunicado el jueves.

En tanto, Mesa, quien confiaba que habría balotaje con base a los primeros cómputos rápidos de los comicios del domingo, acusó al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) de haber consumado un "fraude". "La decisión es clara, el MAS no quiere segunda vuelta y el MAS no quiere aceptar ninguna modificación de esta alteración vergonzosa y grosera del resultado de nuestro voto del pasado domingo", afirmó el exmandatario (2003-2005) el jueves en la noche.



Pero la pregunta que algunos se hacen es qué tanto pesará la presión que están ejerciendo esos países y los llamados de atención de organismos como la OEA sobre las posibles fallas que se pudieron presentar en las elecciones de la nación suramericana.



En el caso de ese organismo, pidió a la autoridad electoral boliviana celebrar una segunda vuelta electoral sin importar la diferencia entre los dos candidatos presidenciales más votados.

Lamentablemente en nuestra historia había una costumbre de excluir y desconocer los derechos del movimiento indígena originario campesino. Hoy la historia se repite con algunos sectores que quieren repetir esa discriminación con el voto del campo que nos dio el triunfo. pic.twitter.com/bjwTPH3RwD — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 25, 2019

Lo que sucede es que la Constitución boliviana dice que en la primera vuelta gana quien saque el 50 por ciento de los votos válidos más uno o que el candidato ganador obtenga más del 40 por ciento de votos válidos y supere con al menos 10 puntos de diferencia a su rival.



Y con esta segunda condición se encontraría el presidente Morales, quien de esta manera ajustaría su cuarta reelección.



Por su parte, Venezuela, Cuba y México congratularon a Morales por haber ganado un cuarto mandato y el mandatario boliviano, desde el mismo día de la elección, cuando no se conocían detalles del primer reporte del conteo salió a proclamar su victoria, y lo ha seguido haciendo en los últimos días.



Morales, quien cumple 60 años este sábado, expresó su malestar por el trabajo de los observadores de la OEA, insinuando que promovía un "golpe de Estado". "No quiero creer que la misión de la OEA está con el golpe de Estado", dijo.



El cuestionado escrutinio de las elecciones bolivianas fue tratado el miércoles y jueves por el Consejo Permanente de la OEA en Washington, donde La Paz defendió a capa y espada la limpieza de la votación y criticó a la misión observadora. "El informe emitido no recoge la información con la ecuanimidad que corresponde a una misión de esta naturaleza", declaró el canciller boliviano Diego Pary.



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respaldó a los observadores y pidió a Bolivia esperar una auditoría de todo el proceso electoral, acordada entre La Paz y el organismo, para después proclamar ganadores. Pero ninguna precisión sobre la fecha ni las condiciones de ese examen técnico se han comunicado hasta el momento.

Como lo dijo la Misión de la #OEAenBolivia, permitir que el pueblo se exprese en una segunda vuelta es la salida más democrática y una oportunidad para evitar una confrontación política y social en el país. Mis palabras hoy en @CP_OEA pic.twitter.com/r0JzGychzY — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 24, 2019

Lo cierto es que los llamados de la comunidad internacional al presidente boliviano no han abierto ninguna esperanza de que él o la autoridad electoral estén dispuestos a programar una segunda vuelta.



Esto en razón a que como muchos analistas internacionales mencionan, el mandatario sabe que en una elección mano a manos con Carlos Mesa sí podría ver en riesgo de perder, motivo por el que no se anima a aceptar un balotaje.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE), blanco de las críticas, escrutó hasta este viernes el 99,99% de los votos, dando la victoria a Morales con el 47,07%, frente al opositor Carlos Mesa con el 36,51% (10,56 puntos de diferencia).



La polémica se centró desde el domingo, tres horas después del cierre de las urnas, en la interrupción inesperada del conteo rápido de votos denominado TREP, que según los primeros resultados parciales dejaba entrever una segunda vuelta, pero al ser reactivado un día después mostró un drástico e inexplicable cambio de tendencia en favor de Morales.



"La mejor opción sería realizar una segunda vuelta para restablecer la confianza y asegurar el respeto pleno de la elección democrática del pueblo boliviano", dijo la portavoz de la diplomacia europea, Maja Kocijancic, en un comunicado.



Tras la difusión de los primeros resultados que descartaban un balotaje, la oposición y organizaciones civiles comenzaron el miércoles un paro parcial de actividades, con el objetivo de mantener la presión por una segunda vuelta.



Durante la semana fueron quemadas cinco oficinas electorales en ciudades del país, mientras activistas opositores mantienen un asedio en torno a las oficinas del TSE y han chocado con partidarios de Morales en La Paz, Santa Cruz (este), Cochabamba (centro) con saldo de dos heridos.

Carlos Mesa llamó a las movilizaciones por supuesto fraude. Foto: Ueslei Marcelino. Reuters

En Potosí (suroeste) hay una huelga, mientras que en Tarija (sur) y Sucre (sureste) se reportaron marchas. Morales también ha sacado a las calles a sus militantes, con masivas concentraciones, en La Paz y Cochabamba, y las pretende replicar en otras ciudades. Como corolario de la tensión, un frente opositor se articuló en torno a Mesa, para exigir el balotaje y con la bandera de seguir con las protestas de manera indefinida.

Estados Unidos advierte

El encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado de EE. UU., Michael Kozak, pidió al actual presidente de Bolivia, Evo Morales, que cuente con "exactitud" cada uno de los votos de las elecciones presidenciales del domingo porque hay preguntas "reales" sobre su legitimidad.



Dijo que "respaldamos la decisión del Gobierno de Bolivia que solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que enviara observadores electorales expertos en este tema. Tuve la oportunidad de verme con dos ministros de

Bolivia (el de Justicia, Héctor Arce, y de Relaciones Exteriores, Diego Pary) y les dije: si han pedido a expertos que vayan y validen las elecciones, entonces necesitan aceptar sus recomendaciones y no tomar las que les gustan e ignorar las otras. Es un momento crítico para Bolivia".

Fuerza excesiva

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó este viernes que ha recibido denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes en la última semana de protestas postelectorales en Bolivia, ante lo que expresó su preocupación.



Los informes sobre excesos policiales incluyen el uso de gases lacrimógenos, "lo que violaría los principios básicos sobre el uso de la fuerza" por parte de cuerpos de seguridad, señaló en rueda de prensa la portavoz de la oficina de derechos humanos Ravina Shamdasani.



La portavoz de la institución que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet también recordó a las autoridades bolivianas que "el uso de la fuerza frente a manifestantes debería aplicarse sólo en circunstancias excepcionales, de acuerdo con las normas y los estándares internacionales".



Añadió que las denuncias deben ser investigadas de forma "rápida, profunda, independiente e imparcial" y también comunicó a los manifestantes que "sus quejas deben expresadas de forma pacífica, sin recurrir a la violencia".



