Las aguas turbulentas que enfrenta Guillermo Lasso en Ecuador

El presidente Guillermo Lasso incrementó de 2,50 a 2,55 dólares el precio de la gasolina extra y de 1,69 a 1,90 dólares el precio del galón del diésel, combustibles con mayor demanda en el Ecuador. Paralelamente, puso fin el viernes al incremento mensual que, desde julio de 2020, se hacía según la banda de precios del mercado internacional.



La gradualidad significó para los ecuatorianos un incremento de 138 por ciento, de 1,85 a 2,55 dólares, en el precio del galón de la gasolina extra; y del 184 por ciento, de 1,03 a 1,90, en el galón del diésel.

La decisión de congelar el precio del combustible pretende bajar los ánimos de una movilización nacional anunciada para el martes, que podría reeditar el levantamiento popular de octubre de 2019, protagonizado por indígenas, estudiantes, trabajadores y transportistas, que dejó cinco muertos y más de 500 heridos y que se inició por la liberación de los precios de los combustibles decretada por el expresidente Lenín Moreno.



“Los hemos escuchado a ustedes, los ciudadanos, y también a los sectores sociales y políticos para generar acuerdos que nos lleven a un entorno estable en el que la economía pueda crecer y generar empleo (...)”, dijo Lasso al asegurar que la medida “deviene tras entablar encuentros cercanos con la población y oír sus principales necesidades”.



Pero todavía persisten las dudas contra el mandatario. “Rechazamos, condenamos el nuevo incremento, que con engaño el presidente ha dicho que congela, cuando realmente es un incremento en menos de diez días. Esto es un paquetazo para el pueblo”, dijo el líder indígena Leonidas Iza al advertir que desde el martes se declararán en resistencia.

Lo cierto es que las declaraciones del mandatario, un reconocido banquero de línea conservadora que llegó al poder en mayo, reflejan el momento de inestabilidad y confrontación política en el que debe gobernar a Ecuador, afectado por una profunda crisis económica, laboral y sanitaria.



El Gobierno no ha logrado acuerdos políticos ni capitalizar la alta aceptación ciudadana del 73,5 por ciento que logró en agosto. Por el contrario, luego de un convulsionado mes en el que se disparó la violencia urbana y se registró la mayor confrontación carcelaria que dejó 118 reos muertos, su popularidad cayó en más de 10 puntos, según estudios de opinión. “Lasso tiene un problema de gobernabilidad, no tiene cuadros ni contundencia en la conducción política”, dice el consultor político Oswaldo Moreno sobre el gobierno, cuyo principal activo de gestión es la vacunación exitosa de diez millones de ecuatorianos.



“Sin una mayoría legislativa, las reformas radicales que ha propuesto Lasso no han logrado el respaldo político y, conjugado con una mala comunicación sobre cómo hacer frente a la crisis, su fugaz consolidación se ha deteriorado rápidamente”, agrega.

Con un estado de excepción “por grave conmoción interna” que regirá hasta el 19 de diciembre, Lasso anunció que busca restablecer la paz y reducir “el incremento de la inseguridad, que ha afectado gravemente los derechos de la ciudadanía”.



En una pugna abierta con el expresidente Rafael Correa, el dirigente socialcristiano Jaime Nebot e Iza –a quienes calificó como “trilogía de la conspiración”–, el Gobierno ha fracasado en sus intenciones de promover otros espacios de diálogo. Su alianza inicial con Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, no le ha sido favorable para sus objetivos políticos.



Lasso, que ofreció en campaña “arreglar el país en 100 minutos”, tras escasos cinco meses de gobierno ha debido recurrir a la advertencia de una “muerte cruzada” con el Legislativo si no logra el respaldo a sus proyectos de ley que asegura crearán nuevas oportunidades para los ecuatorianos. Con apenas 12 de 137 asambleístas, solo ha logrado captar el voto de 15 independientes.



Para el articulista Francisco Rosales, Lasso “ha demostrado capacidad ejecutiva (la vacunación masiva es su mejor logro), de seriedad en sus acciones y de abrir Ecuador al mundo en busca del interés nacional y sin prejuicios ideológicos”.



Por errores constitucionales, el Legislativo le devolvió el proyecto, urgente en materia económica, de Ley de Creación de Oportunidades, que, según el Ejecutivo, pretendía poner orden y liquidez fiscal, atraer inversiones y una reforma laboral para la creación de dos millones de empleos. Este tipo de proyectos debe centrarse en una sola materia.



La pugna entre las dos funciones del Estado se agudizó luego de la publicación periodística de los papeles de Pandora, que involucran a Lasso en un supuesto entramado de off shore.



Según la investigación, Lasso controló 14 sociedades off shore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que el exmandatario Rafael Correa (2007-2017) aprobó una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales. El mandatario se ha defendido. “Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana”, ha dicho Lasso, que en tres ocasiones fue candidato presidencial.



El gobernante reconoce que tuvo “inversiones legítimas en otros países”, de las que se deshizo para ser candidato en 2021. También solicitó a la Contraloría que examine su patrimonio y confirmó su renuncia al sigilo bancario, lo que hizo antes de asumir el cargo como manda la ley.



Para el analista Moreno, la contradicción de Lasso de convocar a la inversión privada e internacional en Ecuador y confirmar que parte de sus capitales están en el exterior, aún a nombre de terceros, es una crisis que claramente ha afectado su credibilidad.



“La transformación del país no puede ser impedida por la torpeza de unos y los intereses mezquinos de otros. La ciudadanía le brindará apoyo para que lleve adelante el programa de gobierno”, señaló Rosales en su última columna para el diario El Comercio. Pero también resaltó que “Lasso deberá demostrar flexibilidad mental, inteligencia política y limpiar cualquier duda alrededor de los papeles de Pandora”.



La Asamblea Nacional, la Fiscalía y la Contraloría General del Estado han abierto sendas investigaciones para determinar si Lasso, su esposa e hijos menores de edad son propietarios de bienes o capitales, “en jurisdicciones o regímenes considerado como paraísos fiscales”.



Pero desde la lectura gubernamental, las cosas van por buen camino y por eso el Gobierno recibió el espaldarazo de EE. UU., cuyo secretario de Estado, Antony Blinken, visitó Ecuador.



ANA LUCÍA ROMÁN*

Para EL TIEMPO

Quito



* Con AFP