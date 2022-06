El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, suspendió su viaje a Estados Unidos para participar en la IX Cumbre de las Américas, que se celebra desde este lunes en Los Ángeles (California).



Lacalle Pou tenía planificado partir este martes hacia suelo estadounidense en torno a las 11:30 hora local junto a su canciller, Francisco Bustillo.

"Debido al viaje en el día de mañana a la Cumbre de las Américas en EE. UU., me realicé hoy un PCR. El resultado del mismo dio que soy positivo del covid-19. A raíz de esta situación debo cancelar todas las actividades durante los próximos días", escribió este lunes el presidente uruguayo en su cuenta oficial de Twitter, explicando el motivo de su ausencia

El viaje del ministro de Relaciones Exteriores se mantiene, según pudo saber Efe por fuentes oficiales.

Ausentismo: protagonista de la Cumbre

La de Uruguay, por cuestiones sanitarias, se suma a otras ausencias después de que Estados Unidos confirmara este lunes a Efe que no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela por la situación de la democracia y los derechos humanos en esas tres naciones.



Además, los presidentes de México, Andrés López Obrador, y Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmaron que no acudirán: el primero por la ausencia de los países citados previamente y el segundo, según su gabinete, por cuestiones de agenda.



El presidente de Uruguay tenía previsto aprovechar la visita a Estados Unidos para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un encuentro cuyas gestiones previas fueron reconocidas por ambas Administraciones, pero del que no había trascendido confirmación. Este era el segundo viaje de Lacalle Pou a Estados Unidos desde que asumió el mandato, el 1 de marzo de 2020, por el período 2020-2025.



El presidente uruguayo visitó Estados Unidos durante la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el pasado 22 de septiembre, unos días después de participar en México en la VI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).





REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe

