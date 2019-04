Presidente de Uruguay destituye al MinDefensa y al jefe del Ejército

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destituyó este lunes al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y al jefe del Ejército, José González, por omisiones de una confesión de delito de un exmilitar condenado en un caso relacionado con la desaparición y muerte de un guerrillero en 1973.



Según medios locales, el mandatario también cesó al subsecretario de Defensa, Daniel Montiel, y a dos integrantes del Tribunal de Honor del Ejército que juzgaron el accionar de José Nino Gavazzo y Jorge "Pajarito" Silveira.

Los hechos se dieron después de que el medio uruguayo 'El Observador' publicara las actas del Tribunal de Honor -cuyo fallo fue homologado por el Poder Ejecutivo-, documentos que incluían una confesión de Gavazzo en la que admitía haber arrojado al río Negro (centro) el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro.



Asimismo, el medio señaló que Silveira declaró que Gavazzo fue responsable de la muerte de Gomensoro y de la desaparición de María Claudia García de Gelman. Dicho documento dice que, pese a las confesiones y acusaciones, los generales del Ejército entendieron que los acusados no afectaron el honor del Ejército.



La firma de Vázquez aparece en la resolución de homologación junto a la del subsecretario de Defensa Daniel Montiel, ministro en funciones debido a la baja médica del titular Jorge Menéndez. No obstante, según publicó El Observador, el mandatario quedó muy molesto por no haber sido advertido del contenido de las actas y la confesión de Gavazzo.



Llama la atención el corto periodo de tiempo en el que González-uno de los tres integrantes del Tribunal de Honor que tomaron esa decisión- ejerció como comandante del Ejército, ya que este fue nombrado por Vázquez este mes de marzo. Los exmilitares Gavazzo, José Ricardo Arab, Silveira, y Gilberto Vázquez ya han sido condenados por otros delitos durante la dictadura.



El pasado febrero la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad uruguaya solicitó el procesamiento con prisión para estos cinco exmilitares por delitos vinculados a la privación de libertad, supresión de estado civil y abandono de dos niños durante 1973 y 1985. Este lunes, la Fiscalía de Uruguay designó a un funcionario de turno para investigar la posible omisión de la confesión de delito del exmilitar José Gavazzo.

EFE