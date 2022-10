El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, les pidió este miércoles a los países de las Américas apoyar las sanciones contra Rusia, al hablar durante la 52º Asamblea General de la OEA, en Lima.



"Estamos haciendo todo, todo, para acabar con la larga lista de víctimas ucranianas que Rusia está creando. Esta es la razón por la que me dirijo a ustedes. Necesitamos su apoyo", dijo en un video pregrabado en inglés.



Zelenski instó a los países americanos a recordar sus luchas por la independencia hace 200 años. "¿De qué lado estaría Simón Bolívar en la guerra que desató Rusia contra Ucrania? ¿A quién apoyaría José de San Martín? ¿Con quién simpatizaría Miguel Hidalgo? Creo que no ayudarían a alguien que está saqueando un país más pequeño", afirmó.



El mandatario ucraniano agradeció a las naciones americanas que "ya apoyaron firmemente a Ucrania y condenaron la guerra rusa", y también a la OEA por suspender el estatus de observador permanente de Rusia. "Pero necesitamos más", exhortó.



Así, solicitó "por favor" condenar las "políticas agresivas" de Rusia en la Asamblea General de la ONU.



También urgió no tener contactos comerciales con Rusia tras su invasión de Ucrania a fines de febrero.



"Eviten que sus empresas y países estén conectados con aquellas personas físicas y jurídicas en Rusia a través de las cuales lleva a cabo su terror contra Ucrania. Apoyen las sanciones contra Rusia para limitar sus operaciones comerciales con Rusia", dijo.



"Y el tercer nivel de apoyo que necesitamos es al nivel de la gente común. No pido mucho, solo difundir la verdad sobre esta guerra y las bajas causadas por la agresión rusa", concluyó, antes de cerrar sus palabras en español con un "viva la libertad".



El 25 de marzo, la OEA pidió el fin de posibles "crímenes de guerra" en Ucrania, en una resolución apoyada por 28 de los 34 miembros activos del bloque regional, y el 21 de abril suspendió a Rusia como observador permanente.

AFP

