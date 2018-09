Así fue el golpe del presidente Vizcarra al poder del fujimorismo

Ante la amenaza de clausura, el Congreso de Perú se compromete a debatir las reformas que propone el presidente Martín Vizcarra antes del 4 de octubre. Abecé.

¿Qué pasó en el congreso peruano la noche del miércoles?

El gobierno del presidente Martín Vizcarra consiguió el apoyo del Congreso de su país para debatir y aprobar sus proyectos de reforma política y de la judicatura antes del 4 de octubre, para que estas luego sean sometidas a un referendo el próximo 9 de diciembre.



El mandatario peruano logró esto presionando a los legisladores a través de la figura de un ‘pedido de confianza’ de ellos hacia el gobierno y de una amenaza capital: si no se obtenía la ‘moción de confianza’ el Legislativo podría ser clausurado por el Ejecutivo.



Tras 12 horas de un candente debate, la votación quedó así: 82 votos a favor de la moción de apoyo, 22 en contra y 14 abstenciones.

¿Esto significa que las reformas constitucionales que plantea Vizcarra para luchar contra la corrupción van a ser aprobadas tal cual son planteadas por el gobierno?

No necesariamente. Ya se aprobó una, la de reforma al Consejo de la magistratura, luego de un escándalo de sobornos y de tráfico de influencias que tiene a varios altos magistrados y jueces detenidos o inmersos en procesos por corrupción.



Pero faltan tres reformas, que son las más polémicas y que en los debates pueden sufrir recortes o adiciones, o ‘micos’, como en Colombia se denomina a aquellos puntos semiescondidos que terminan desvirtuando una buena iniciativa o favoreciendo los intereses de algunos.



Además se exige que estas reformas sean aprobadas por unanimidad, lo que pone un listón muy alto a la posibilidad de que estas avancen.

¿Cuáles son las reformas que faltan?

1. La propuesta de que el Parlamento peruano vuelva a tener dos cámaras.



2. Que los congresistas no puedan ser reelegidos, es decir que solo puedan tener un periodo.

​3. Una reforma al sistema de financiación privada de los partidos políticos para hacerla más transparente.

¿Quién ganó y quién perdió?

Aunque el presidente Vizcarra dijo que “aquí no hay vencedores ni vencidos. Hoy solo ha ganado el Perú”, es claro que el triunfador fue él, en el sentido de que a pesar de que no tiene una bancada mayoritaria en el Congreso y de los rechazos del grupo fujimoristas (que es mayoría), logro sacar adelante el pedido de confianza.



Keiko Fujimori les dio libertad a sus congresistas de votar, lo que terminó siendo contraproducente para su grupo porque quedó en evidencia una fuerte división en su interior.



A lo que se suma que en esa bancada y en otras muy tradicionales están convencidos de que gran parte de las reformas buscan debilitar su poder e influencia, no solo por la no reelección, sino también por las formas de financiación dados los escándalos de la corrupción de Odebrecht.



Vizcarra también se considera ganador porque evitó, de momento, un choque de trenes si hubiera tenido que tomar la decisión de disolver al Legislativo.

Keiko Fujimori aspiró a la presidencia peruana en el 2011 y el 2016. Foto: Ernesto Arias / EFE

En la calle, ¿la gente con quién está?

Es claro que está con Vizcarra, al menos en lo que indican los sondeos. Por ejemplo, el de Ipsos con el diario ‘El Comercio’ indicó que desde que presentó su propuesta de reformas, la popularidad del presidente creció un 11 por ciento.

Un 63 por ciento de los peruanos está a favor de realizar este año el referéndum, frente a un 21 que ve mejor hacerlo en 2019, según Ipsos.



Además, el 76 por ciento apoya prohibir la reelección de legisladores y el 55 por ciento quiere la bicameralidad del Legislativo.



