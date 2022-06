Las afirmaciones realizadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fueron emitidas mientras participaba de una rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional. "Deseo que los hermanos colombianos elijan bien y que se piense en un cambio, en una transformación, hace falta un cambio verdadero", afirmó el dirigente mexicano.

Está demostrado que no funciona el modelo neoliberal, ni ningún modelo que solo proteja y garantice privilegios para minorías, por eso hay que cambiar, pero que sean los colombianos los que decidan”, añadió.



No es la primera vez que el mandatario de México hace afirmaciones sobre las elecciones o candidatos presidenciales de Colombia, de hecho, antes de la primera vuelta, se refirió a Petro enviándole un mensaje de apoyo.



"Lo hago porque, si alguien ha padecido, y no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, es el que les habla. Desde hace años. Por eso ánimo, y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo. No hay más que eso", dijo Obrador refiriéndose a las afirmaciones que hacen del candidato del Pacto Histórico y que un sector político califica como un peligro para el país.



En esa ocasión la cancillería colombiana, a cabeza de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, se pronunció llamando la atención sobre la "injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país. (1/3) — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 3, 2022

En este contexto de segunda vuelta presidencial, Obrador se dirigió de manera más directa afirmando durante la rueda de prensa que esperaba que los colombianos votaran por un cambio, sin embargo, evadió la respuesta cuando uno de los periodistas les preguntó sobre la acusación de la Cancillería colombiana sobre una "injerencia desobligante".



Tampoco respondió sobre sus similitudes con el candidato Rodolfo Hernández, que, al igual que Obrador, propone hacer ruedas de prensa matutinas y convertir el palacio presidencial en un museo.

