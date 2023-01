El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, habló sobre la tensión con el mandatario Gustavo Petro por la investigación contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y se refirió a sus declaraciones en las que señaló al presidente colombiano de “guerrillero”.

Desde que el país centroamericano advirtiera que pretende procesar a Velásquez por supuestas acciones ilegales al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2017, los mandatarios de ambas naciones han protagonizado una fuerte discusión.



Como respuesta, Petro llamó a consultas a su embajadora en Guatemala y horas después, Giammattei también llamó a consultas a la embajadora de Guatemala en Colombia, Reagan Vega.



La tensión se ha mantenido; mientras que Gustavo Petro insiste en defender a su ministro de Defensa, Guatemala continúa con la investigación; sin embargo, entre el malestar son muchas las palabras que se han dicho, entre ellas, la ofensa que lanzó Giammattei cuando dijo que Petro estaría cometiendo el error de un guerrillero.

"Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares de donde ya es difícil salir", dijo Giammattei en una entrevista con EFE en Madrid.



Ante las declaraciones del mandatario de Guatemala, las preguntas que empezaron a surgir fueron casi inmediatas.

Este 20 de enero, Giammattei le concedió una entrevista a ‘W Radio’, en la que habló sobre la investigación y se refirió a sus declaraciones en las que señaló al presidente Gustavo Petro de “guerrillero”.



“No, yo no le dije. Yo lo que le dije es a que se dedicaba él anteriormente. Yo soy político y entiendo totalmente la política, tal vez él no por sus anteriores ocupaciones”, dijo.

El mandatario no quiso continuar dando explicación sobre el asunto, incluso, les hizo saber a los periodistas que si la entrevista iba a ser sobre ese tema, él se retiraría.



Y agregó: “No soy yo y aclaré que no soy yo, ni el que está detrás de la investigación, ni él que encabeza la investigación. Y si en otro país, la forma de actuar es diferente, si un presidente puede sacar de la cárcel a quién se le dé la gana, meter a la cárcel a quién se le dé la gana. En Guatemala no se puede”.



Además, concluyó: “En mi caso no yo soy respetuoso de lo que mi Constitución me obliga y lo que mi Constitución me demanda”.

Por último, le preguntaron por el fiscal anticorrupción de la causa del ministro colombiano. Sin embargo, el mandatario no dejó terminar la pregunta y señaló que ese tema no lo iba a tocar más.



“Le dije que ese tema no lo iba a tocar más. Yo le pido a usted que respete lo que quedamos. Ese tema ya lo habíamos dejado. Si usted tiene alguna duda, llamé a la Fiscalía. No es mi responsabilidad. Muchísimas gracias, se terminó la entrevista”, finalizó Giammattei.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

Redacción Tendencias