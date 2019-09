Mecanismo anticorrupción de la ONU finaliza su misión en Guatemala

El presidente Jimmy Morales convocó este lunes a su país a no permitir "nunca más" otro experimento como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en

Guatemala (Cicig), por todo el "daño que le provocó" a la nación al violentar, en su opinión, no solo la justicia sino también la soberanía.



"Lo más delicado es que quisieron intervenir en los asuntos nacionales con la máscara de la lucha contra la impunidad y la corrupción", expresó el mandatario en su discurso durante un acto en el Palacio Nacional de la Cultura.

Durante el acto, el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, presentó el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2020 por un monto de 91.900 millones de quetzales (11.935 millones de dólares).



Morales sostuvo que la Cicig, que termina oficialmente su mandato este martes, "violentó el orden público" y que Guatemala "no se los va a perdonar".



"¿Para eso está las Naciones Unidas?", preguntó y enseguida agregó que la ONU "está conformada para velar por la paz de las naciones".

Morales le prohibió a Iván Velásquez, titular de la Cicig, ingresar al territorio guatemaltecos desde septiembre de 2018 por considerar que era una amenazada para la seguridad nacional. Foto: Esteban Biba / EFE

El presidente anunció que irá a la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas, ahora en septiembre, "para irles a decir lo que hicieron en el país" e insistió que la Cicig "socavó la justicia y violó la soberanía del país".



Morales hizo un llamado a los guatemaltecos a "no permitir que ocurra más" este "experimento a nivel mundial" porque "se convierten en una amenaza para la soberanía de un pueblo".



Guatemala, dijo, cuenta con instituciones que deben ser fuertes y sólidas para construir una gran nación.

La Cicig contribuyó con el desmantelamiento de varias estructuras criminales, entre ellas la denominada "La Línea" en 2015, supuestamente liderada por el entonces presidente Otto Pérez Molina. Foto: Esteban Biba / Efe

La Cicig se instaló en Guatemala en 2007 y en agosto de 2018 el jefe de Estado anunció que ya no iba a renovar su mandato por su injerencia en asuntos internos.



"¿En cuánto tiempo se iban a trasladar las capacidades? ¿Doce años no fueron suficientes?", preguntó, y dijo que si no lo hicieron "fue otro fracaso más y no se necesitan dos dedos de frente. Sencillo".



Morales llamó a todos los sectores del país a depositar la confianza en las autoridades y en las instituciones porque "allí radica la verdadera democracia".

Morales sostuvo que la Cicig 'violentó el orden público' y que Guatemala 'no se los va a perdonar' FACEBOOK

TWITTER

"En este mes patrio llamo a reivindicar nuestro respeto por los símbolos patrios y mantener nuestro coraje para defender la soberanía nacional", expresó el mandatario, quien señaló que los comisionados que tuvo la Cicig "salieron por la puerta de atrás".



Al último de ellos, el jurista colombiano Iván Velásquez, le prohibió su ingreso al territorio guatemaltecos desde septiembre de 2018 por considerar que era una amenazada para la seguridad nacional.

Agradecemos las muestras de afecto de la ciudadanía guatemalteca pero debemos entregar las instalaciones como las recibimos. Esta imagen permanecerá siempre en las mentes y en los corazones de miles y miles que todavía sueñan con un país en el que puedan vivir con dignidad. pic.twitter.com/Ykulw00VZF — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) September 2, 2019

La Cicig 'socavó la justicia y violó la soberanía del país' FACEBOOK

TWITTER

El organismo de las Naciones Unidas contribuyó con el desmantelamiento de varias estructuras criminales, entre ellas la denominada "La Línea" en 2015, supuestamente liderada por el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.



Ambos están procesados y detenidos por corrupción, y hasta ahora no han sido juzgados por este caso.





Efe