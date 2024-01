Presidente de Ecuador dice que deportará a alrededor de 1.500 presos colombianos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este miércoles que su país se encuentra en estado de guerra tras las acciones violentas protagonizadas por bandas del crimen organizado que le llevó a declarar el conflicto armado interno, y anticipó que no piensa negociar ni ceder ante estos grupos, a los que su Gobierno ha calificado como "terroristas".



"Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas", señaló Noboa en su primera intervención pública desde el estallido de esta crisis de inseguridad, iniciada con la fuga de la cárcel de Adolfo Macías 'Fito', líder de la banda criminal Los Choneros, antes de que fuese a ser trasladado y aislado en una cárcel de máxima seguridad.



En una entrevista a la local Radio Canela, Noboa afirmó que las acciones violentas de los últimos días son la respuestas de los grupos criminales ante las acciones que está tomando su administración para detener la escalada de inseguridad que ha hecho que Ecuador se sitúe como uno de los países más violentos del mundo.



Después de que el Ejecutivo haya declarado a estas bandas como objetivos militares, el mandatario consideró que estos grupos se lo pensarán dos veces antes de realizar acciones como la toma de las instalaciones de un canal de televisión como sucedió el martes.



Policías persiguen hoy a un presunto delincuente a pocas cuadras de la sede del canal de televisión TC. Foto: EFE

Deportar presos colombianos, venezolanos y peruanos

Noboa agradeció la ayuda ofrecida por países como Estados Unidos, China, Israel, Perú, Argentina y Colombia, a cuyo Gobierno le propuso que se haga cargo de alrededor de 1.500 presos colombianos que permanecen en las cárceles ecuatorianas, lo que les permitiría "bajar el hacinamiento de las cárceles y reducir el gasto del Estado".



Noboa dijo que Ecuador está en comunicación con las autoridades de Colombia para el traslado de esos 1.500 ciudadanos e indicó que aplicará a quienes tienen sentencias de más de cinco años.



El mandatario adelantó que esas deportaciones iniciarán esta misma semana, sin dar más detalles, según dijo, por seguridad: "No puedo andar contando ni qué día ni qué hora o nos seguirán pasando desgracias".



En las deportaciones también estarían incluidos ciudadanos de Venezuela y Perú, pues señaló que cerca del 90 por ciento de la población carcelaria extranjera corresponde a ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos.



Noboa explicó que, posteriormente, seguirán las deportaciones de extranjeros de países más lejanos.



Ante la pregunta sobre si no es necesario que para hacer efectivo esos traslados el país de origen -en este caso, Colombia, Venezuela o Perú- debe primero solicitar la extradición de las personas privadas de la libertad, Noboa aclaró que "no es (un proceso de) extradición" sino uno "basado en acuerdos internacionales previos y la ley ecuatoriana", que dicta, en sus palabras, que "preso extranjero que tenga una sentencia de cinco años o más, con coordinación de la contraparte, puede ser sacado (de Ecuador) y enviado a su país. Empezaremos por los más cercanos".



El mandatario decretó este lunes un estado de excepción en todo el país debido a la acción violenta de grupos de delincuencia organizada, sobre todo por disturbios en unas seis cárceles y la fuga de reos considerados de alta peligrosidad, entre ellos 'Fito' y Fabricio Colón Pico.



El incendio de vehículos, el secuestro y amenazas a agentes de policía y penitenciarios, ataques con explosivos y la irrupción de encapuchados armados al canal TC Televisión desbordó la situación en Ecuador, que el martes vivió una jornada de terror en este pulso entre el crimen organizado y el Estado que dejó al menos ocho muertos.

Soldados en Quito, capital de Ecuador. Foto: AFP

'No van a doblegar al presidente'



A criterio de Noboa, las bandas criminales quieren difundir estas imágenes para causar terror y ver si doblegan al presidente de la República, "pero no lo van a conseguir".



"Nos vamos a negociar con terroristas", reiteró Noboa al señalar que están trabajando en las formas de rescatar a los guardias penitenciarios que permanecen retenidos por presos integrantes de estos grupos delincuenciales en varias prisiones del país.



"No vamos a ceder ante las estupideces que están acostumbrados a hacer", continuó el presidente al comentar que van a ser más estrictos que los Gobiernos anteriores, "porque las Fuerzas Armadas tienen que actuar contra estos objetivos militares".

"Estamos haciendo lo posible y lo imposible para traerlos sanos y salvos, pero no podemos parar una guerra por eso, porque el Estado está en guerra", remarcó.



El presidente ecuatoriano también lanzó una advertencia a los jueces y fiscales que tomen resoluciones favorables a los líderes o a los miembros de las bandas criminales, pues aseveró que también serán considerados y tratados como terroristas.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE