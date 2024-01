Ecuador, en estado de conflicto interno: declara guerra frontal contra delincuencia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció este martes en un decreto la existencia de un "conflicto armado interno" en el país y le ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares "bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos".



"He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno" y "he ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos", expresó el mandatario a través de la red social X, mientras rige un estado de excepción por 60 días ante los secuestros de policías, ataques a la prensa y motines carcelarios.



He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller,… pic.twitter.com/rVfSTFmHlG — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 9, 2024

Entre los grupos delicuenciales, Noboa enumeró a "Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones".



El presidente ecuatoriano firmó el decreto en momentos de gran tensión en el país por estallidos de automóviles en distintas ciudades, ataques con explosivos, secuestro de policías y retención de agentes de las penitenciarías en las propias cárceles.



Y es que el narco ha puesto en jaque a su gobierno, en su primera crisis tras asumir el poder en noviembre pasado. Desde hace dos días el país sudamericano vive noches de terror. Hasta ahora, siete policías fueron secuestrados en medio del estado de excepción ordenado por el gobierno este lunes ante un estallido de violencia ligado al narcotráfico.



Noboa, de 36 años, es el presidente más joven en la historia de Ecuador y llegó al poder con la promesa de atacar con mano dura a los grupos narcos, vinculados a carteles colombianos y mexicanos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este lunes un estado de excepción, tras una serie de motines en al menos seis cárceles del país. Foto: EFE/FUERZAS ARMADAS DE ECUADOR

Sin embargo, un punto crítico se alcanzó en la tarde de este martes, cuando en la televisión pública se observó en directo cómo encapuchados sometían al personal y luego se escucharon disparos y gritos, hasta que llegó la Policía.



La Policía indicó en sus redes sociales que evacuaron a las personas de la zona "a fin de verificar novedades con los trabajadores del medio de comunicación y restablecer el orden".



De momento, se confirmó que Policía liberó a los retenidos en canal televisión en Guayaquil y detuvo a trece "asaltantes", que ingresaron en el canal de televisión TC, en la ciudad de Guayaquil, armados y mantuvieron en el piso a trabajadores del canal, a quienes exigían que pidan en directo a la Policía que se retire del lugar.



Mientras tanto, instituciones como la Universidad de Guayaquil y varios locales comerciales en Quito cerraron sus puertas ante el temor por la violencia.



"Ante los momentos de conmoción social que se vive en el país, informamos a la comunidad universitaria que quedan suspendidas todas las actividades académicas y Administrativas en todas las dependencias de la Universidad de Guayaquil, se procederá al sistema de teletrabajo", informó la universidad en sus redes sociales, sin dar más detalles.

🇪🇨 | URGENTE: Imágenes de televisión en vivo muestran figuras encapuchadas dentro de la televisora ​​TC de Ecuador, obligando al personal a tumbarse en el suelo.pic.twitter.com/dKlQHzU7o8 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 9, 2024

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, por su parte, deploró la "ofensiva del crimen organizado" en el país. En un comunicado, dijo que "repudia severamente la ofensiva del crimen organizado contra la vida, libertad e integridad" de los ciudadanos y de la propiedad privada por parte de bandas delictivas.



De igual forma, el pleno del supremo tribunal de administración de justicia deploró los ataques y amenazas que han surgido en contra del presidente de la CNJ, Iván Saquicela, y de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.



"Esos hechos ponen de manifiesto la reacción violenta de las estructuras de corrupción y delincuencia frente al accionar del sistema de justicia", agregó la Corte.



El estado de excepción que ordenó Noboa rige por 60 días en todo el país, incluidas las cárceles. La medida incluye un toque de queda de seis horas, entre las 11 p.m. y 5 a.m. horario local.

Se suspenden clases presenciales

Entre tanto, el Gobierno de Ecuador suspendió las clases presenciales en todo el país hasta el próximo 12 de enero, en medio de la violenta jornada a manos de grupos de delincuencia organizada, que han incendiado vehículos, secuestrado a policías e ingresado en un canal de televisión en la ciudad portuaria de Guayaquil.



El Ministerio de Educación informó que "se dispone el cambio a la modalidad No Presencial en todo el Sistema Educativo Nacional", que incluye planteles de régimen estatal, municipal y privado.



Además, señaló en un comunicado que se aplicó "la modalidad de teletrabajo a todo el personal que labora en el sistema educativo nacional".

Explosiones, secuestro de policías y fuga de reos

La situación en Ecuador venía agravándose desde este lunes. La fuga de una cárcel de Adolfo Macías, alias 'Fito', jefe de la principal banda criminal conocida como Los Choneros, detonó la crisis el domingo.



Este martes, además, las autoridades informaron de la huída de otro líder narco, Fabricio Colón Pico, uno de los dirigentes de Los Lobos, detenido el viernes por el delito de secuestro y su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general.



Una serie de explosiones, secuestro de policías y fuga de presos se registraron en las últimas horas de este martes en distintas partes desde que rige el estado de excepción, con toque de queda nocturno tras los incidentes ocurridos en unas seis cárceles del país.



Las primeras explosiones se registraron en la ciudad de Esmeraldas cuando se incineró un vehículo en el sur de la urbe, en momento en que desde las cárceles las personas privadas de la libertad exigían que no se realizaran traslados de presos ni se avanzara con los controles en los centros penitenciarios.



Sin embargo, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, dijo este martes que no cederán en tales acciones.



Entre los actos violentos reportados, unos hombres arrojaron en la tarde del lunes un artefacto explosivo cerca del Comando Subzonal de Esmeraldas, sin que se registraran heridos o daños materiales.



En Quito, un vehículo que tenía dos bombonas de gas en su interior fue incinerado anoche en la zona sur, mientras que se registró una explosión en uno de los pasos peatonales de una autopista que conecta con un valle cercano.



Durante los incidentes en las cárceles, el lunes circularon videos en los que se apreciaba a personas vestidas con uniformes de agentes penitenciarios que leían mensajes de los reos en los que pedían al jefe de Estado, Daniel Noboa, parar con sus acciones de control en esos establecimientos.



El SNAI informó sobre la retención de agentes penitenciarios, pero no ha detallado cuántos, en qué cárceles o la condición en la que se encuentran.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con agencias