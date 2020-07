Jair Bolsonaro presenta síntomas de covid-19

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene síntomas de covid-19, según informó CNN Brasil, que aseguró que el mandatario le dijo a ese medio que "tenía fiebre de 38ºC y una tasa de oxigenación del 96 por ciento en su sangre", y que está tomando hidroxicloroquina.



El mandatario brasileño, de 65 años, ya se hizo la prueba de covid-19 en el Hospital de las Fuerzas Armadas, en Brasilia, y está a la espera de los resultados, que deberían estar listos al mediodía de este martes.

De acuerdo el diario 'O Globo', Bolsonaro se hizo un examen pulmonar que, según él, no mostró ningún cambio. Usando un tapabocas, el presidente se reunió este lunes sobre las 6 p.m. con sus seguidores en el jardín del Palacio de la Alvorada (residencia presidencial) y les dijo que no podía acercarse a ellos por recomendación, afirmó el medio brasileño.



Bolsonaro, que llegó a calificar el covid-19 como una "gripecita", canceló su agenda para el resto de la semana.



El mandatario brasileño ya se había sometido en abril y mayo a tres pruebas de covid-19. Todas dieron negativas. Los resultados de dichos tests se hicieron públicos después de una decisión judicial. Las tres pruebas se las hizo bajo seudónimos



Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro ha minimizado la enfermedad causada por el coronavirus y participado en varios eventos públicos sin usar tapabocas, además de criticar las medidas de aislamiento social implementadas durante más de tres meses en varios estados.



Una jueza brasileña anuló la semana pasada un fallo que imponía al mandatario de ultraderecha el uso de mascarilla en lugares públicos de Brasilia, por considerarlo innecesario dado que ya es obligatorio en el Distrito Federal.



Este sábado, Bolsonaro publicó fotos en las redes sociales en las que se le ve con el rostro descubierto junto a varios ministros y al embajador de Washington en Brasilia, durante un almuerzo de celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos.

Bolsonaro no infringió la ley dado que se hallaba en una propiedad privada, pero eso no le evitó las críticas por no dar un buen ejemplo.

Bolsonaro diluyó sustancialmente el viernes pasado una ley sobre el uso de tapabocas en lugares públicos para enfrentar la pandemia de coronavirus, vetando los artículos que exigían su uso obligatorio en comercios e iglesias.



El empleo de tapabocas en lugares públicos ya es obligatorio en varios estados, como São Paulo y Río de Janeiro, por determinación de leyes locales. Pero la ley aprobada por el Congreso y promulgada por el mandatario ultraderechista, que utilizó su derecho a veto en varios artículos, era la primera de este tipo a nivel nacional.



Brasil es el segundo país del mundo con la cifra de muertos y de casos confirmados más alta de covid-19, después de Estados Unidos. Según el último balance oficial, de este lunes, 1,6 millones de personas han sido contagiadas y al menos 65.487 han muerto por el coronavirus en el gigante suramericano.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con AFP