El 11 de septiembre se cumple medio siglo del derrocamiento del presidente Salvador Allende por parte de un golpe militar liderado por Augusto Pinichet. Esto marcó la historia de Chile, pues fue el comienzo de 17 años de un régimen dictatorial que dejó más 40.000 víctimas, entre encarcelados, desaparecidos, torturados y asesinados.

Los actos que conmemoran esta fecha iniciaron desde este domingo 10 de septiembre con manifestaciones en Santiago de Chile. En su cuenta de Twitter, el presidente, Gabriel Boric, manifestó que participó de las marchas que fueron organizadas por asociaciones de víctimas.



"Hoy los familiares de los detenidos desaparecidos, torturados y ejecutados políticos por la Dictadura participaron en una marcha en que después de mucho tiempo se autorizó el paso por Morandé 80. Participé orgulloso con ellos porque estoy convencido de que gracias a su lucha incansable por verdad y justicia es que hoy nosotros estamos aquí. Les debemos mucho como país aún y ese es el sentido profundo del Plan Nacional de Búsqueda", empezó escribiendo.



(Le también: 'Boric comete un error al inspirarse en Salvador Allende': exdirigente comunista).

Las mujeres de Chile, una vez más, como siempre, dándonos a todos una lección #NuncaMás pic.twitter.com/tzr4fXgvhL — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 11, 2023

Asimismo, agregó: "Al final de esta marcha, grupos pequeños de encapuchados de negro buscaron reventar la manifestación. Rompieron vidrios y atacaron a indistintamente a agrupaciones y militantes de partidos políticos como la JS, el PC y CS entre otros. Después causaron desmanes en el camino y terminaron violentando de manera brutal tumbas en el cementerio general, entre ellas la del ex senador Jaime Guzmán y el Mausoleo de Carabineros".



Estos actos vandálicos fueron condenados por el Presidentes, pues "su intolerancia y violencia no deben tener cabida en democracia y quienes hayan sido partícipes de estos actos deberán enfrentar la ley y el Estado de Derecho", aseguró.



(No deje de leer: Los nexos entre Washington y el golpe de Estado en Chile que señalan archivos secretos).



Sin embargo, concluyó que "somos muchos más los que queremos, y vamos a avanzar por transformaciones sociales en paz y diálogo".

Hoy los familiares de los detenidos desaparecidos, torturados y ejecutados políticos por la Dictadura participaron en una marcha en que después de mucho tiempo se autorizó el paso por Morandé 80. Participé orgulloso con ellos porque estoy convencido que gracias a su lucha… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 10, 2023

En Santiago de Chile fueron varios los puntos de las manifestaciones, pero el más simbólico se dio frente Morandé 80, la puerta del Palacio de Moneda por la que salió hace medio siglo el cuerpo del presidente Allende, quien terminó con su vida durante el ataque de las fuerzas golpistas.



Otro punto importante de la conmemoración fue en el cementerio, donde se realizaba la tradicional ofrenda de flores frente al muro de los detenidos desaparecidos. En ese lugar se colocó un cartel con los rostros de algunas víctimas y se decoró la base con claveles rojos y velas.

¿Cómo fue el golpe de Estado de Pinochet y cómo fue la dictadura en Chile?

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Inti Illimani y Quilapayún: la música que la dictadura no pudo apagar en Chile

Augusto Pinochet, Salvador Allende y las películas de la dictadura chilena

'Pinochet eligió el camino correcto que permitió el éxito': referente del pinochetismo