Miles de partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial del país el 8 de enero de 2023.



En unas imágenes que recuerdan las del asalto al Capitolio de EE.UU., el 6 de enero de 2021, se ha visto a los manifestantes arrollar y golpear a la policía mientras rompían el perímetro de seguridad de los edificios.



El asalto se produce semanas después de que Bolsonaro dejara el poder tras unas elecciones que decidieron el regreso del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Rafael Ioris, experto en política brasileña de la Universidad de Denver, explica el significado del ataque y lo que podría ocurrir a continuación.

Los militares pueden haber alimentado la protesta, pero, cuando tocaba completar un golpe al estilo clásico, no han sacado los tanques en las calles FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál ha sido el papel de las fuerzas armadas?

​

Brasil tiene una larga historia de militares que no aceptan el gobierno de civiles. El último golpe militar fue en 1964. Por supuesto, las circunstancias son diferentes ahora que entonces, cuando en plena Guerra Fría el golpe fue apoyado por gobiernos extranjeros, incluyendo los EE.UU.



Jair Bolsonaro ha estrechado lazos con los militares brasileños colocando a militares clave en puestos del gobierno. Generales de derechas amigos de Bolsonaro se convirtieron en ministro de Defensa, jefe de Estado e incluso ministro de Sanidad en el punto álgido de la crisis Covid-19. Por otra parte, se estima que alrededor de 6,000 militares en activo obtuvieron empleos en puestos no militares en el gobierno en los últimos ocho años.



(Lea: Argentina cierra 2022 con inflación de 94, 8 por ciento).



Algunos generales de la Armada y de las Fuerzas Aéreas en particular han apoyado las protestas. Desde las elecciones, ha habido generales que han proclamado que las manifestaciones que exigían una intervención militar eran legítimas.



Creo que es justo decir que algunos segmentos de los militares brasileños han estado alentando lo ocurrido.



Pero a la hora de la verdad, las fuerzas armadas se han mantenido en silencio. Los militares pueden haber alimentado la protesta, pero, cuando tocaba completar un golpe al estilo clásico, no han sacado los tanques en las calles.

¿Fue esto un intento de golpe?

​

Esa es la cuestión central. Tal y como se han desarrollado los acontecimientos del 8 de enero, parece más bien una protesta que se ha vuelto violenta y se ha ido de las manos: el nivel de destrucción en el interior de algunos edificios da fe de ello.



Pero llevaba semanas preparándose y estaba bien financiada, en el sentido de que se pagaron cientos de autobuses para llevar a los partidarios de Bolsonaro a la capital. Y el objetivo expreso de muchos manifestantes era la intervención militar. Así que, en ese sentido, se parece más a un intento de golpe de Estado.



(Más: EE. UU. y Japón extienden acuerdo de defensa al espacio).

La elección de Lula parece indicar que aún son más los que quieren reconstruir las instituciones democráticas en el país tras cuatro años de ataque de Bolsonaro FACEBOOK

TWITTER

¿Qué nos dice el atentado sobre la democracia en Brasil?

​

Brasil ha estado en una encrucijada. La presidencia de Bolsonaro vio cómo el país retrocedía en democracia, a medida que la confianza en las instituciones se erosionaba bajo el ataque del propio presidente y a través de escándalos de corrupción. Y casi la mitad del país votó por él a pesar de su historial contra la democracia. Pero la elección de Lula parece indicar que aún son más los que quieren reconstruir las instituciones democráticas en el país tras cuatro años de ataque de Bolsonaro.



Así que esto podría ser un punto de inflexión. Los medios de comunicación brasileños han denunciado enérgicamente las acciones de los manifestantes. En los próximos días y semanas se investigará lo sucedido, y es de esperar que se depuren responsabilidades. Lo que será clave es la capacidad de Lula para hacer frente a los elementos antidemocráticos entre los militares.

¿Son válidas las comparaciones con el atentado del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos?

​

El trumpismo y el bolsonarismo comparten una narrativa de elecciones robadas, con partidarios procedentes de la derecha que apoyan temas como el derecho a portar armas y las estructuras familiares tradicionales.



Una diferencia importante es el papel de los militares. Aunque antiguos miembros del ejército estuvieron presentes en el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, altos cargos militares estadounidenses lo condenaron. En Estados Unidos tampoco se pretendía una intervención militar, a diferencia del ataque del 8 de enero en Brasilia.



(Lectura sugerida: Ecuador: expolicía que confesó el asesinato de su esposa se escondía en Colombia).



Pero hay claros paralelismos: en ambos casos vimos a grupos e individuos poderosos de extrema derecha que se negaban a aceptar el rumbo de un país e intentaban asaltar las instituciones de poder.



Ahora me pregunto si también habrá paralelismos en lo que suceda tras el atentado.

En Estados Unidos, las autoridades han hecho un buen trabajo castigando a muchos de los implicados. No estoy seguro de que vayamos a ver lo mismo en Brasil, ya que es posible que tengan que enfrentarse a grupos poderosos dentro de las fuerzas militares y policiales de todo el país. Así pues, los actores democráticos de dentro y fuera del país serán esenciales para apoyar la tarea de defender la democracia en Brasil.

Más noticias A Fondo

Incertidumbre política reduce las previsiones de crecimiento económico en Perú

Cómo la 'histórica incomprensión' de Bogotá afectó a las islas de San Andrés

Brasil: liberan a cerca de 600 sospechosos implicados en el intento golpista

RAFAEL R. IORIS

THE CONVERSATION*



(*) Es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.