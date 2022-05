En menos de dos semanas, Estados Unidos reportó dos masacres en las que la cifra de víctimas ascendió a 32 fallecidos; 22 en un colegio de Texas, incluyendo a 19 menores; y 10 en Búffalo, todos afroamericanos a manos de un joven supremacista blanco.



Los hechos han llamado una vez más al diálogo sobre la legalidad y libre acceso a las armas en el país, contando incluso con el llamado del presidente Joe Biden, quien en repetidas oportunidades le ha pedido al Senado hacer algo en materia legislativa.



Pero no solo son estos hechos los que han alertado al país, pues según Gun Violence Archive, 17.202 personas han perdido la vida por disparos de armas de fuego, de los cuales 7.632 han sido por homicidios, disparos no intencionados o autodefensa. Aún así, con estas alarmantes cifras, el Senado estadounidense no ha tomado medidas al respecto.



Viendo el panorama norteamericano, en Latinoamérica existen algunos casos de legalidad sobre las armas de fuego. Por ahora, los países de esta lista no han tomado medidas, a pesar de los altos índices de homicidios.

México

Con una de las mayores escaladas de violencia de los últimos años, el país dirigido por Andrés Manuel López Obrador tiene vigente la normativa desde 1857, siendo el pionero en esta legislación.



Según rezaba entonces la ley, "todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa", aunque esto fue modificado en 1917, aclarando que el gobierno sería el encargado de otorgar las respectivas licencias para el porte legal de armas, así como la autorización para su uso en determinados casos y lugares.



En México, la cifra de homicidios asciende a las 9.000 víctimas, traducido a cerca de 82 asesinatos diarios como reportó la Secretaria de Seguridad.

Guatemala

En Guatemala, el porte legal de armas se reglamentó bajo el Decreto 15 de 2009, más conocido como 'Ley General del Control de Armas y Municiones'.



Para esta reglamentación, la Dirección General de Control de Armas es la encargada de expedir los permisos y licencias a los civiles, así como también lo hace en la fabricación, exportación, importación y transporte de las armas de fuego y sus municiones en el país.



Según reporta la Policía Nacional de Guatemala, durante 2021 se registraron cerca de 2.800 homicidios, algo más de 20 por cada 100.000 habitantes, aumentando de manera significativa frente a los 2.569 del año anterior. El máximo pico del siglo XXI se registró en 2010 con 6.505 asesinatos.

Haití y Puerto Rico

En Haití, el Decreto del 23 de mayo de 1989 permite el porte legal de armas en civiles, siempre y cuando cumpla los 18 años y cuente con el permiso de las Fuerzas Armadas de Haití, reguladoras de las armas de fuego en el país.



Por su parte, en Puerto Rico el porte de armas se limita a la Constitución de Los Estados Unidos y se puede limitar por ley federal o ley del estado. Dentro de las leyes de Puerto Rico figura el título 25, subtítulo 1, parte V, capítulo 51A, que indica:

El derecho de los ciudadanos a poseer armas de fuego de la Segunda Enmienda de Estados Unidos se reduce a un privilegio condicional tanto por las restricciones federales, como por los límites impuestos en la ley estatutaria de Puerto Rico.



En este sentido, Puerto Rico exige una licencia de la policía, un certificado médico y antecedentes penales, así como el registro del arma en propiedad.



En este país se registraron 19.3 homicidios cada 100.000 habitantes durante 2021, un aumento en 2.8 puntos en referencia ​al año anterior, basados en el reporte de la Policía de Puerto Rico.

