A pareja le negaron alquilar un apartamento porque la novia es trans

"Mi novio y yo queremos mudarnos, estábamos gestionando un alquiler. Adivinen a quién no les quisieron alquilar porque sus dueños son homofóbicos/transfóbicos. Sí, a nosotros (sic)".



Con este mensaje, Emma, una mujer trans que vive en Buenos Aires, Argentina, dio a conocer la situación por la que pasó con su novio cuando estaban intentando arrendar un apartamento juntos.



(Lea también: Parejas LGBTI: Corte da parámetros para fallar casos con enfoque de género)

Su novio, posteriormente, compartió en la red social Twitter una parte de una conversación que tuvo por WhatsApp en la que le dijeron que no podían tomar el lugar.



"No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI", dijo el usuario Thiago Leis, cuya publicación ya acumula más de 8.000 'me gusta' en esa red social, además de docenas de comentarios de apoyo a la pareja.

No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI. pic.twitter.com/qCDz8uWThi — Thiago Leis (@ThiagoLeis) September 2, 2021

(Le puede interesar: No le pueden impedir donar sangre por su orientación sexual)



En la conversación que compartió se aprecia el mensaje de su interlocutor, una persona de la inmobiliaria, quien el dice a Thiago: "lo lamento pero no se puede hacer por el tema de tu pareja".



Y prosigue: "el hombre es homofóbico y la mujer le da lo mismo. Cuando ayer le comento, se echaron para atrás (sic)".



(Más notas: ‘Ser una persona trans en Colombia es una sentencia de muerte’)

Por ahora, la pareja sigue buscando otro apartamento en el que puedan vivir ambos sin estar expuestos a este tipo de discriminación.

Lea otras notas:

-'La camisa era talla L', la respuesta de Neymar a críticas sobre su físico



-The Medium: la película que ven con luces encendidas en las salas de cine



-Autógrafo y 80 camisetas de CR7, el curioso pedido de la reina Isabel II