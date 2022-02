El tiroteo del pasado domingo durante un festival de música en Paraguay provocó una verdadera conmoción en ese país. Por un lado, la muerte de la modelo Cristina ‘Vita’ Aranda, quien quedó en medio de la balacera, provocó un rechazo generalizado de la sociedad paraguaya.



Pero por otro, también abrió una crisis en el interior del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, a quien la opinión pública le pide mayores resultados para hacerle frente a la crisis de seguridad por cuenta de las peleas entre bandas criminales que se disputan el control en territorio paraguayo. El ataque también enfrentó a sectores políticos, los cuales se acusaron de estar vinculados a negocios opacos.

Según las versiones que hasta ahora han circulado, el ataque en el concierto iba a dirigido a un sujeto supuestamente ligado al narcotráfico. De hecho, varios de los heridos y las víctimas del ataque tienen cuentas pendientes con la justicia y son requeridos en extradición. Uno de ellos, incluso, tiene circular roja de la Interpol.



Ante este hecho de violencia, opositores de Benítez pidieron un juicio contra el ministro del Interior paraguayo, Arnoldo Giuzzio. El responsable de esta cartera acudió este jueves al Congreso para brindar “explicaciones e informaciones” sobre la situación de seguridad del país.

La modelo Cristina 'Vita' Aranda, quien murió en medio del tiroteo en Paraguay. Foto: @Vitaranda

Las duras acusaciones entre sectores políticos

Durante la sesión del jueves, Giuzzio criticó al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), a quien él mismo denunció en enero pasado por los presuntos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.



Cartes lidera Honor Colorado, una fracción que fundó dentro del Partido Colorado, el mismo del presidente Mario Abdo Benítez.

El ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, habla hoy durante su llegada a la Cámara de Senadores en Asunción (Paraguay). Foto: EFE/Nathalia Aguilar

La población ya no está segura en ningún lugar, pues no pocas veces personas inocentes han resultado víctimas colaterales de los ajustes de cuentes entre los delincuentes FACEBOOK

"El crimen de una ciudadana fue aprovechado por el grupo Cartes para iniciar este libelo acusatorio", se quejó el titular del Interior, en alusión a la muerte de "Vita" tras una balacera que se registró precisamente cuando el grupo musical colombiano Binomio de Oro hacía su presentación.



El ministro aseguró que le "encantaría" que el escrito de acusación en su contra fuera presentado "por gente honorable, que merezca el respeto".



"Es una represalia política es una vendetta. Esto es más propio de la mafia", dijo Giuzzio.



Después de desgranar supuestas conexiones del exgobernante con grupos dedicados al tráfico de cigarrillo, entre otros, Giuzzio sentenció que "esta persona es la que nos quiere llevar a juicio político".



En todo caso, admitió que, aunque puede salir del cargo, eso "no va a ser la solución", y dijo que le pidió a Benítez que saque "a todos los cartistas del Gobierno".



"El gran mérito de este señor (Cartes) es tener la habilidad de extorsionar al presidente Mario Abdo", advirtió el ministro, que mostró los resultados del Gobierno de Benítez en materia de narcotráfico y comparó las cifras actuales de homicidios con las de la Administración de Cartes.



No obstante, una veintena de diputados del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y del Partido Colorado pidieron a la presidenta de la Comisión Permanente, la senadora Lilian Samaniego, convocar a una sesión especial de la Cámara Baja este viernes, en la que se evaluará su pedido del juicio político.



La decisión se anunció en momentos en que el Gobierno de Benítez afronta cuestionamientos de distintos sectores encabezados por diputados de la oposición y de facciones dentro de su propio partido por el manejo de la seguridad y el combate a la delincuencia en el país.



La crisis llegó hasta lo más alto de la cúpula policial. Este jueves, el mandatario removió de su cargo al comandante de la Policía Nacional de Paraguay, Luis Arias.



El nuevo jefe del cuerpo policial, Gilberto Fleitas, se comprometió a esclarecer la balacera. "Lamento profundamente los momentos de angustia y dolor por los que pasaron numerosos compatriotas que participaron del evento y sus respectivos seres queridos", afirmó Fleitas.

Vista del tiroteo que ocurrió en el festival musical en Paraguay. Foto: Archivo particular

Implicados en la balacera y detalles de las bandas criminales paraguayas

Sobre los implicados en la balacera en el concierto, las autoridades paraguayas han dicho que uno de los heridos en el ataque sería un hombre ligado al narcotráfico y solicitado en extradición por Brasil.



Se trata del ciudadano paraguayo Luis Bogado Quevedo, quien, según medios locales, es el presunto líder de una banda dedicada al tráfico de drogas y armas.



El jefe del departamento de Homicidios de la Policía Nacional, Hugo Grance, explicó a la radio Monumental 1080AM que Bogado Quevedo "tiene antecedentes y orden de captura internacional”.



Por su parte, ABC, de Paraguay, informó que otro de los heridos es Marcelo Monteggia, quien enfrenta un proceso penal en Bolivia por el homicidio de un ciudadano de ese país andino hace dos años. También estaría ligado a un grupo delincuencial, según versiones locales.



Se presume que el objetivo del ataque sicarial era Marcos Rojas, quien murió durante el atentado. Versiones del diario indica que Rojas al parecer se disputaba el tráfico de drogas en el país con el llamado Clan Rotela.



Según ese mismo medio, Rojas, quien recibió ocho balazos durante el ataque, tendría una cuenta pendiente con su proveedor de cocaína. “La Policía maneja la información de que Rojas era un emergente proveedor de drogas en el departamento Central, que compraba cocaína de grupos fronterizos y los revendía a microtraficantes”, señala una nota de ABC.



Pero no solo la cocaína juega un papel en este rompecabezas sobre por qué el crimen y el tráfico azota al país. Paraguay ha sido señalada en el pasado como el mayor productor de marihuana ilícita de Sudamérica. Un análisis de Insight Crime advierte que mucha de esta droga es enviada a grupos criminales brasileños a través de la frontera que comparten ambos países.



“La porosidad de las fronteras facilita el trasiego de marihuana de producción paraguaya hacia Brasil. Como InSight Crime informó, la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero es un punto de tránsito clave para la marihuana controlada por la banda brasileña Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y otros importantes traficantes en la frontera entre Paraguay y Brasil”, relata el medio en uno de sus artículos publicados en 2021.

¿Un narcoestado?

A propósito de estos líos que tiene el país, el diario ABC de Paraguay, en su editorial del 1° de febrero advirtió que el país “está adquiriendo características de un narcoestado”.



El medio resalta que solo en enero de 2022 se han registrado 28 casos de sicariato. “La población ya no está segura en ningún lugar, pues no pocas veces personas inocentes han resultado víctimas colaterales de los ajustes de cuentes entre los delincuentes”, agrega el editorial.



ABC también resalta que la reciente balacera en el festival musical ubica al país ante una realidad: “el narcotráfico no solo ha inficionado la estructura del Estado, sino que se ha expandido por todo el territorio”.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe