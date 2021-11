¿Por qué Panamá se separó de Colombia hace 118 años?

El 3 de noviembre de 1903, hace exactamente 118 años, Panamá proclamó su independencia de Colombia. Quizás uno de los hechos históricos más trascendentales en la historia colombiana de inicios del siglo XX.



Hace unos años, el historiador, escritor y columnista de EL TIEMPO Juan Esteban Constaín describió en las páginas de este diario una de las escenas más memorables en las que se selló la pérdida del Istmo.



“Parece una invención, como todas las historias de nuestra historia, pero no lo es: en la noche del 3 de noviembre de 1903, el coronel Jorge Martínez, al mando del crucero colombiano Bogotá que surcaba las aguas del Pacífico, cumplió su amenaza de ‘hacer llover metralla’ sobre la Ciudad de Panamá si los insurrectos contra el gobierno central no dejaban la pendejada y liberaban a los presos, entre ellos al comandante de su propia escuadra, el general Luis Alberto Tobar”, dice en un texto escrito por Constaín en 2013 a propósito de esta misma efeméride.

Vista de un mapa antiguo del istmo de Panamá. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Eran las 9 de la noche cuando retumbaron los primeros cañonazos, parece que seis en total durante media hora: seis balas perdidas que fueron a estrellarse contra lo primero que se les atravesó, unas casas y unos gritos, dando de baja así a los dos únicos mártires que se conocen de la gloriosa gesta emancipadora de la República de Panamá: un chino y un burro. El primero se llamaba Wong Kong Yee, fumador de opio, el burro no lo sé”, agrega el artículo de este historiador.



Constaín relata que mientras tanto en Bogotá aún no se sabía nada, ya que las noticias sobre la independencia de Panamá solo llegaron a Colombia dos días después, hecho que les dejó muy poco margen de maniobra a las autoridades de la época.



Esta particular escena de la historia es el colofón de una separación que se venía gestando tiempo atrás en Panamá. En los archivos de este diario se recuerda que la independencia de Panamá comenzó mucho antes de ese fatídico 3 de noviembre de 1903, incluso, de manera silenciosa.



Guerrilla liberal de Zipaquirá durante la Guerra de los Mil Días, en 1901. Foto: Archivo/EL TIEMPO

El istmo había sido dejado a su suerte: sin salud, educación, sin que se construyeran caminos y vías, sin proyectos de acueducto o alcantarillado. Apenas se le veía como el lugar donde algún día habría de construirse un canal, que uniera a los dos océanos.

El canal de Panamá, precisamente, tiene un capítulo especial en esta historia. Francia obtuvo una concesión por parte de Colombia para construir el canal. Sin embargo, el proyecto se vino abajo por los sobrecostos y el duro clima tropical del istmo. Luego, la Guerra de los Mil días, que estalló en 1899 terminó por sumir en caos al país, y a Panamá.



Terminada la guerra, y sumado a las disputas que arrastraban Panamá y Colombia, la cereza en el pastel de la separación de ambos la terminó imponiendo Estados Unidos, que de la mano de su entonces presidente Roosevelt, intrigó para quedarse con la consecución de la construcción del canal y alentando las ansias separatistas en territorio panameño.



Constaín recuerda que, en los meses previos al 3 de noviembre de 1903, el Congreso de Colombia discutía el tratado Herrán-Hay, el cual le daba la continuación de la megaobra a los estadounidenses. El 17 de marzo de 1903, el Senado en Washington ratificó el tratado. La discusión en Bogotá solo se dio el 20 de junio de ese mismo año. Pero en agosto, el Legislativo colombiano lo rechazó.



“Fue cuando el proyecto separatista, con hondas raíces históricas y políticas, estalló en Panamá, apoyado en sus intrigas por el gobierno de Theodore Roosevelt – ‘me llevé el Istmo’, dijo luego”, según rememora el texto de Constaín.



“Por eso se enfurecieron los panameños: si Colombia no quería el canal, ellos sí. Incluso si había que crear un país para hacerlo, lo hacían: se separaban por fin, allá ustedes con su frío y sus guerras”, acota el escritor.



