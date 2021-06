¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones en Perú?

Las autoridades electorales de Perú no tienen fecha para proclamar al ganador de las elecciones presidenciales -entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori-, pero con base en antecedentes de otras elecciones se presume que la decisión podría tardar hasta tres semanas.



Por ahora, hay una serie de impugnaciones a las actas electorales que primero deben definir los diferentes entes encargados.



Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de cada zona del país tuvieron plazo hasta el sábado de la semana pasada para decidir cuáles votos son válidos sobre los pedidos de nulidad ya presentados. En principio, dichas resoluciones pueden ser apeladas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que, a su vez, tiene tres días hábiles para decidir.



Posteriormente, el partido cuenta con otros tres días hábiles para apelar cualquier decisión.



Una vez se realice todo este proceso, el JNE decidirá en última instancia quién es oficialmente el nuevo presidente, en un plazo de tres días hábiles. Mientras todo eso se resuelve, las elecciones seguirán en suspenso mientras se decide un ganador.

Los candidatos presidenciales de Perú Pedro Castillo (i), del partido Perú Libre, y Keiko Fujimori (d), del Fuerza Popular. Foto: Paolo Aguilar / EFE

Fujimori insiste en 'irregularidades'

Keiko Fujimori insistió este jueves en "irregularidades" en su contra en el balotaje presidencial de Perú del 6 de junio, mientras el jurado electoral avanza lentamente para dirimir sus pedidos de impugnación de miles de votos antes de proclamar al vencedor.



"Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación por miembros de Perú Libre", partido de su rival izquierdista Pedro Castillo, en las mesas de votación, afirmó la candidata derechista en una rueda de prensa realizada en la sede de su partido en Lima.



"Lo que buscamos es saber la verdad, ese es el llamado que hacemos al Jurado Nacional de Elecciones", agregó Fujimori sin aportar pruebas concluyentes.



La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori alega que en las actas (mesas) de votación los delegados de Perú Libre supuestamente alteraron votos y suplantaron electores con firmas falsas.



"Se ha pedido la lista de electores a la Oficina Nacional de Procesos Electorales" para cotejar las firmas, acotó en la rueda de prensa a la que asistió acompañada por seis asesores, entre abogados y dirigentes de su partido Fuerza Popular, y en la que no se aceptaron preguntas.



"Hemos ingresado (presentado) 946 pedidos de nulidad de actas (mesas) electorales, lo que implica más de 250.000 votos", dijo el principal asesor de Fujimori, Miguel Angel Torres.



El JNE declaró improcedente el pedido de nulidad contra 200 de esas mesas por haber sido presentados fuera de plazo, que cerró el miércoles pasado.



Castillo encabeza el escrutinio con 50,12%, tras culminar el martes el conteo del 100% de los votos por parte del órgano electoral (ONPE).

Transparencia reitera que no encontró indicio de fraude

La Asociación Civil Transparencia reiteró que no ha encontrado indicios de fraude en el balotaje, un tema en el que han coincidido las misiones de observadores internacionales y la Defensoría del Pueblo.



A través de su cuenta en Twitter, Transparencia, que trabaja por el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas, remarcó que "no ha encontrado indicio alguno de fraude en las elecciones del pasado 6 de junio", cuando se disputó la segunda vuelta por la Presidencia de Perú.



En esta cuestión "han coincidido las misiones internacionales de observación electoral y la Defensoría del Pueblo", anotó Transparencia.

