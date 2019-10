Estas son las exigencias del pueblo indígena en Ecuador

Miles de indígenas y campesinos de todo Ecuador llegaron este martes a Quito para protestar contra un acechado presidente Lenín Moreno, que tuvo que trasladar la sede del gobierno a Guayaquil.



Alrededor de 20.000 miembros del colectivo indígena de todo el país se espera que tomen parte en una manifestación prevista este miércoles en la capital junto a otros grupos sociales, algunos de los cuales comenzaron a llegar al sur del Distrito Metropolitano.



Estas son las claves para entender qué demandan los indígenas en Ecuador.



En su largo trayecto hacia la capital, cubierto a pie y en vehículos, los indígenas de numerosas provincias bloquearon decenas de vías y ocuparon pozos petroleros en la Amazonia, provocando enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.



Ni el estado de excepción decretado por el gobierno el pasado jueves, ni la presencia de los militares en las calles han sido suficientes para sofocar el estallido social que desencadenó el alza de los combustibles.



En su largo trayecto hacia la capital, los aborígenes de numerosas provincias bloquearon decenas de vías y ocuparon pozos petroleros en la Amazonía. Foto: José Jácome / Efe

¿Cuál es el principal motivo por el que marchan los indígenas?

De acuerdo con Santiago Besabe, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires-Argentina) y profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Ecuador, en el panorama actual, el gobierno de Moreno ha planteado una sola medida económica.



No hay un conjunto de medidas económicas. Lo que ha decretado el Gobierno nacional es la eliminación del subsidio a la gasolina de uso corriente y el subsidio al diésel.

Ese subsidio eliminado es la principal fuente de demandas de los movimientos indígenas, que exigen que el subsidio se mantenga.



El argumento desde el movimiento indígena es que la eliminación del subsidio va a generar una serie de aumento de precios en bienes de primera necesidad, fundamentalmente.



Según el experto, esa situación es real en alguna medida, pero no en las dimensiones que se plantean.

Y además de la eliminación de subsidios... ¿qué demandan los indígenas?

Besabe afirma que los indígenas tienen un pliego de peticiones para el Gobierno, que están en relación con el tema de subsidios y que incluyen:



- El no acercamiento del Estado con el FMI (Fondo Monetario Internacional), de cara a la generación de recursos para un país que tiene una crisis económica enorme.



- Crítica al posible o eventual acercamiento con el Gobierno chino, que fue el proveedor de recursos de la administración anterior durante 10 años.



- Tomar distancias con el Gobierno de Estados Unidos.



- Rechazo absoluto a la explotación minera.



- Negativa a cualquier tipo de modificación en el campo tributario.



- Oposición al recorte del tamaño del aparato estatal, la condena a la posibilidad de una reforma en el régimen laboral para el sector privado.

¿Podrían los pueblos indígenas y el Estado ecuatoriano llegar a un acuerdo?

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, aseguró este lunes que hasta que no tenga lugar la gran marcha del próximo miércoles, no habrá diálogo con el Gobierno y que se trata de "una lucha conjunta con los sectores sociales en defensa de los grandes intereses del pueblo ecuatoriano".



Para Basabe, los grupos indígenas no tienen ninguna propuesta clara. Tienen muchas demandas, pero muy pocas cuestiones propositivas en realidad.



"Están en contra del modelo económico del expresidente Rafael Correa, pero también están en contra del modelo económico del presidente Lenín Moreno. Están en contra del endeudamiento vía gobierno-gobierno con China, pero también están en contra de un endeudamiento con el FMI", asegura el experto.

Según Basabe, habrá que ver en qué medida la movilización indígena es consistente para ver en qué términos entran a la pasible negociación. Foto: Ivan Alvarado / Reuters

De acuerdo con el experto, el error de los pueblos indígenas fue presentar como su primera propuesta la eliminación del subsidio a la gasolina, tomando una postura de extremos que no es la ideal para sentar un diálogo.



Hay la posibilidad de que haya acercamientos mutuos, pero el Gobierno ha sido muy enfático en que no va a dar marcha atrás en el tema de la eliminación del subsidio.



Según Basabe, habrá que ver en qué medida la movilización indígena es consistente para ver en qué términos entran a la pasible negociación.

El próximo miércoles será un buen termómetro para el Gobierno y también para la movilización indígena.



Según el experto, el Gobierno ecuatoriano estaría dispuesto a entrar en negociaciones que puedan generar algunas compensaciones para los sectores más afectados por la eliminación del subsidio, dependiendo de las reacciones de los pueblos indígenas y demás grupos que se sumarán mañana al paro nacional.



"Vamos a ver si los indígenas ceden en este sentido y están dispuestos a negociar, no sobre la eliminación, sino sobre determinados subsidios particulares", apuntó el experto.

VALENTINA LEUDO MEJÍA

Redacción Internacional

*Con información de AFP y EFE