Haití, una tragedia que se repite por partida doble

Tras una angustiosa noche de réplicas del potente terremoto que causó la muerte de al menos 1.297 personas –al cierre de esta edición– en el suroeste de Haití, los residentes y el personal de rescate se esforzaban el domingo con recursos limitados para encontrar supervivientes bajo los escombros.

Varias máquinas pesadas, camiones y retroexcavadoras se dedicaron a trasladar losas de cemento de los edificios derrumbados en la localidad de Los Cayos, cerca del epicentro del terremoto, a unos 160 km de la capital haitiana, Puerto Príncipe, constató la AFP.



El sismo de magnitud 7,2 se produjo el sábado a las 08:29 a unos 160 km de la capital haitiana, Puerto Príncipe, según los datos del servicio geológico de Estados Unidos (USGS).



Esta tragedia recuerda el terremoto de magnitud 7 del 12 de enero de 2010, que dejó gran parte de Puerto Príncipe y las ciudades cercanas en ruinas polvorientas, y del que la isla aún no logra recuperarse pese a las ayudas internacionales. En ese momento, más de 300.000 personas murieron y otras 300.000 resultaron heridas, mientras un millón y medio de haitianos se quedaron sin hogar.



Los esfuerzos del país por recuperarse de la catástrofe se vieron frenados por la grave inestabilidad política. Once años después, la isla sigue sumida en una aguda crisis sociopolítica, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse el mes pasado.



Según le explicó a EL TIEMPO Rafael Piñeros, profesor de la Universidad Externado de Colombia, “Haití es un fracaso propio y de todos. Propio porque no han logrado desarrollar un modelo de organización política viable: corrupción, golpes de Estado son la nota predominante”. De todos porque la ONU y la OEA y sus misiones de estabilización no han podido cambiar la situación. Y “de los donantes, porque a pesar de los recursos donados, no lograron cambiar la situación”.

Además, agrega que no se ha recuperado del terremoto del 2010 debido a que se prometió mucho y llegó menos, y de lo que llego se robaron. “Se prometieron 100 mil millones de dólares. Llegaron poco más de 20 mil y se perdió en malos manejos, obras innecesarias, misiones de estabilización que no reconstruyeron”, afirma.

Rescates bloqueados

Los esfuerzos de socorro para ayudar a las víctimas podrían verse obstaculizados a medida que se acerca la tormenta tropical Grace, con la posibilidad de que se produzcan lluvias torrenciales e inundaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.



El Ministerio de Salud envió personal y medicamentos a la península del suroeste, pero la logística de emergencia también se ve comprometida por la inseguridad que asola Haití desde hace meses.

La única carretera que une la capital con la mitad sur del país atraviesa en poco más de dos kilómetros el barrio pobre de Martissant, que está bajo el control de bandas armadas desde principios de junio, impidiendo la libre circulación.



Los pocos hospitales de las zonas afectadas tienen dificultades para prestar atención de urgencia.



El papa Francisco expresó el domingo su “solidaridad” con el pueblo de Haití, diciendo que esperaba que la comunidad internacional se implicara en su favor.



Muchos países, como Estados Unidos, Colombia (vea recuadro), República Dominicana, México y Ecuador, ya han ofrecido su ayuda enviando personal, raciones de emergencia y equipos médicos.

El primer ministro, Ariel Henry, que declaró el sábado el estado de emergencia durante un mes en los cuatro departamentos afectados por la catástrofe, agradeció el domingo a la comunidad internacional. “Queremos dar una respuesta más adecuada que en 2010 tras el terremoto. Toda la ayuda que venga del exterior debe ser coordinada por la Dirección de Protección Civil”, exigió el jefe del gobierno, al tiempo que llamó a sus conciudadanos a la “unidad nacional”. “Olvidemos nuestras rencillas”, abogó.



REDACCIÓN INTERNACIONAL (*)

EL TIEMPO

(*) Con información de AFP.