La democracia en América Latina y el mundo atraviesa un difícil panorama, entre otras razones, debido a la creciente desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Esta fue la principal conclusión a la que llegaron varios de los directores de algunos de los principales medios de comunicación de América Latina que se dieron cita este miércoles en el foro Estado de la democracia y los medios en América Latina, organizado por el Grupo de Diarios América (GDA).



“Un primer paso es hacer que la gente entienda la importancia de la división de poderes, de la autonomía y el equilibrio de contrapesos en los Estados y las naciones, que no solo permite ponerle un control al Ejecutivo, sino también evita que otros poderes tengan un control exagerado y por fuera de sus funciones. Eso es democracia”, afirmó Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO y quien moderó el evento.



El foro también contó con la participación del director periodístico del diario El Comercio (Perú), Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada; de la prosecretaria de redacción de La Nación (Argentina), Gail Scriven; del presidente editor de El Nacional (Venezuela), Miguel Henrique Otero; y de David Aponte, director general editorial de El Universal (México), quienes analizaron los desafíos del modelo democrático y de la labor de los medios de comunicación en momentos en los que la mayoría de países de la región enfrentan caóticas transiciones de poder, estallidos sociales, polarización, corrupción, políticas de mano dura, represión y violencia.



“El común denominador de nuestros países es la falta de credibilidad que hay en el sistema de partidos y en la clase política en general, derivada de la corrupción de la que se ha beneficiado esa clase política. Esto nos ha llevado a gobiernos de corte populista, que buscan debilitar al sistema democrático”, apuntó David Aponte.



En esa misma línea, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada agregó que, en efecto, hay un “desencanto de la gente con la democracia y con líderes políticos que no conectan con temas relevantes de la sociedad”. Para el director periodístico de El Comercio, esa desconfianza, acentuada con las desigualdades sociales que se exacerbaron con la pandemia del covid-19, es “peligrosa porque no se puede avanzar como sociedad”.



Los panelistas recordaron, además, la encuesta más reciente del Latinobarómetro, divulgada la semana pasada, que alertó que la democracia en América Latina perdió apoyo en la última década, al tiempo que creció el respaldo al autoritarismo, especialmente entre los más jóvenes.



El estudio expuso que solo el 48 por ciento de los latinoamericanos en 17 países de la región apoya hoy la democracia como régimen político, lo que marca una disminución de 15 puntos porcentuales desde el 63 por ciento registrado en 2010.



“Para mucha gente en América Latina, la democracia, de alguna forma, no ha podido resolver sus problemas más apremiantes: las persistentes crisis económicas, como el caso de Argentina”, comentó Gail Scriven y señaló que es importante que las instituciones fortalezcan también la economía.



El rol de los medios de comunicación

Además de la lucha contra la corrupción, la independencia de las instituciones y la división de poderes, los expertos destacaron que para defender el modelo democrático es clave el rol de los medios de comunicación.



Los panelistas hicieron énfasis en el rol de vigilancia que debe cumplir la prensa con el poder y que propicia, en palabras de Arévalo Miró Quesada, “la rendición de cuentas de políticos y abre una cultura de transparencia que deben defender los ciudadanos”.



Sin embargo, reconocen que ese rol no está exento de poner en grave peligro a los periodistas de la región, como ha ocurrido en los últimos años, con señalamientos y ataques que incluso provienen de quienes ostentan el poder.



Sobre el caso Colombia, el director de EL TIEMPO advirtió que en el país “se está generalizando un estigma frente a los medios de comunicación, que hacen su papel, pero que terminan siendo catalogados como enemigos de una visión de Gobierno”.

Mompotes destacó también el preocupante aumento de casos de homicidios a periodistas en la región, considerada la más letal del mundo para quienes ejercen el oficio, según la Unesco. “Cuando se asesina a un periodista, se asesina la verdad. Y cuando se amenaza a un periodista, se está arrinconando la libertad de expresión, que es el pilar de todas las libertades”, puntualizó el director.



A esto se sumó David Aponte, quien expuso la preocupante situación de los periodistas en México, donde al menos 15 periodistas fueron asesinados en 2022, según un conteo que adelantó el periódico El Universal, y que en lo que va de este año asegura que ya se sabe de cinco casos.



“Lo que está ocurriendo en México, en un ambiente de polarización, genera una suerte de batalla con lo que algunas figuras llaman ‘los medios tradicionales’, y es una situación muy complicada para el ejercicio periodístico”, agregó Aponte.



Miguel Henrique Otero, quien está al frente del diario venezolano El Nacional, pero reside en España debido a las presiones gubernamentales, advirtió sobre el peligro que representan lo que denominó las tres “dictaduras” de la región: Venezuela, Nicaragua y Cuba, y habló del caso venezolano.



Otero denunció que el gobierno de Nicolas Maduro ha bloqueado de manera abierta el trabajo de los medios de comunicación nacionales e internacionales y que utiliza las redes sociales para desinformar a la ciudadanía.



Aunque advirtió que lo de su país es un caso extremo, insistió en que Venezuela es la muestra del grave riesgo que se corre cuando los gobiernos desconocen la separación de poderes, se adueñan de las instituciones de vigilancia y no permiten que la labor periodística se ejerza con libertad. Una situación, que los panelistas insistieron debe evitarse en la región.



El primer foro Estado de la democracia y los medios en América Latina forma parte de una iniciativa del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por los 12 periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica: La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), La Prensa Gráfica (El Salvador), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), Listín Diario (República Dominicana), El País (Uruguay) y El Nacional (Venezuela).

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO