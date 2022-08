La inestabilidad política continúa en Perú. Pedro Castillo sigue enfrentando a la justicia que no le da tregua y ahora lo cerca acorralando a la familia a través de su cercana cuñada, quien se entregó a las autoridades.



La joven es señalada de participar en una red de corrupción de la que Castillo era cómplice. Sin embargo el presidente peruano asegura que la entrega de Yenifer Paredes, considerada como una hija, es una muestra de su inocencia y de que todo es un “show mediático”.

"A mí no me van a quebrar (...) Han golpeado a mi familia seriamente (...) y sé que a día de hoy en ese momento Yenifer está pernoctando en el piso. Es parte de la lucha (...) y vamos a seguir adelante, enarbolando un Perú más justo, un país con igualdades, un Perú con derechos y oportunidades", dijo el mandatario tras la entrega de su cuñada.



La víspera, aseguró que las diligencias en la residencia presidencial demostraron la existencia de una "evidente confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático" y sacarlo del poder. A estos ataques respondió hoy el Ministerio Público, que a través de un pronunciamiento divulgado en sus redes sociales ratificó que trabaja y seguirá haciéndolo "con valentía" y "bajo la observancia del principio de objetividad, principio de legalidad y debido proceso".



Paredes es acusadapor presunto tráfico de influencias por supuestamente ofrecer una obra de saneamiento en una comunidad de Chota, pese a no ocupar ningún cargo en el Ejecutivo.



Estas pesquisas arrancaron después de que un reportaje periodístico divulgara un video en el que la joven aparecía dialogando con pobladores de esta comunidad junto a Hugo Espino, cuya empresa, JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., ganó en septiembre pasado una licitación con el Estado por casi un millón de dólares.



Aunque Paredes ha negado haber tenido algún tipo de injerencia en esta licitación, sí reconoció ante una comisión parlamentaria haber trabajado con contrato "verbal" para la empresa de Espino, a quien conoció en 2019. La entrega de Paredes a las autoridades del Ministerio Público fue saludada por el ministro de Justicia, Félix Chero, quien aseguró que este hecho demuestra que el presidente "no encubre a nadie".





Castillo se ha enfrentado al Congreso y a la justicia pero hasta ahora ha logrado permanecer en el poder. Por los momentos se mantiene rodeado de sus fieles, sin embargo, la detención de Paredes podría ser la estocada final que estaría buscando la justicia, debido a la cercanía y a la información que maneja.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de AFP

