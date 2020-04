La tragedia de Guayaquil, la ciudad que no da abasto con los cadáveres

Personas que reclaman por cadáveres que no aparecen; cuerpos embalados en fundas negras y apilados en cuartos de hospitales; denuncias por la falta de retiro de fallecidos en domicilios por más de dos y tres días, o abandonados en la calle; tickets de turno para sepelios; toque de queda, aislamiento social, angustia, miedo e inclusive hambre. Todo se conjuga en el doloroso cuadro que se está viviendo en Guayaquil, el principal puerto ecuatoriano, a causa del alto índice de infectados por la covid- 19.



(Lea también: Últimas noticias sobre el coronavirus en el mundo).



Las autoridades lo reconocen y aunque reclaman por un sobredimensionamiento de la realidad, hay evidencias que difícilmente pueden ser negadas.

“Es parte de la realidad tan dura y estremecedora para el país y el mundo”, admitió el viernes pasado la ministra de Gobierno, María Paula Romo, cuando, en una entrevista, la cadena Ecuavisa le mostró fotografías de al menos una decena de cuerpos embalados en el cuarto de un hospital de Guayaquil.



(Le puede interesar: Guayaquil no tiene cómo enterrar sus muertos en medio del coronavirus).



Ecuador vaticina miles de muertes en los próximos meses por efectos del nuevo coronavirus. Solo en Guayas, provincia costera y epicentro de la enfermedad en este país, se podrían registrar entre 2.500 y 3.500 decesos, según proyecciones difundidas por autoridades locales.

Sabemos que en el número de contagios, como en el de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos FACEBOOK

TWITTER

“Los expertos médicos, lamentablemente, nos lo han dicho. Para eso nos estamos preparando”, reconoció Jorge Wated, funcionario que lidera una fuerza conjunta para la provincia del Guayas conformada para agilizar el levantamiento de cuerpos en hospitales y domicilios”.



Desde el 29 de febrero en que se registró un primer caso importado de coronavirus, Ecuador se ha convertido en el país de Latinoamérica más afectado por la pandemia, con relación a su población, de apenas 17 millones de habitantes.



(Lea también: Polémica en Ecuador tras bloqueo de avión por miedo al coronavirus).



Hasta el viernes, la estadística oficial daba cuenta de 172 personas fallecidas, a lo que se podrían sumar más de 1146 decesos sospechosos de coronavirus, 3.465 contagios confirmados, 4.475 sospechosos y 128 personas hospitalizadas con pronóstico reservado.



Pero “los números se quedan cortos”, según lo admitió el propio presidente Lenín Moreno durante una cadena nacional. “Sabemos que en el número de contagios, como en el de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos”. Por eso dispuso que se transparente la información “por dolorosa que esta sea”.

Una persona espera para entrar a un cementerio en Guayaquil. Foto: Bloomberg

Guayas tiene el 70,9 por ciento del total de casos con 2.402 infectados y su capital, Guayaquil, con 2,7 millones de habitantes, registra 1.648 afectados, cifra que supera las cifras de países con mucha mayor población, como México, Argentina o Colombia.



“No se imagina lo que hemos padecido, lo que hemos sufrido”, comentó a EL TIEMPO Héctor Chele, hijo de crianza de Inocente Solís Galarza, adulto de 50 años que falleció en su domicilio a las tres de la tarde del domingo 29 de marzo y cuyo cadáver fue retirado apenas este jueves.



“Llamamos el mismo día, pero se demoraron cuatro días para venir, cuando ya comenzó a apestar y porque los vecinos molestos llamaron a los medios de comunicación”, afirmó. “Se llevaron el cuerpo para ponerlo en un contenedor frío hasta que se lo pueda sepultar, pero no nos informan donde está y ni siquiera sabemos si lo podamos enterrar dignamente”, comenta entre sollozos. No se sabe si Chele murió o no de coronavirus.



Blanca Moncada, periodista del diario guayaquileño Expreso tomó la iniciativa de abrir un hilo en sus redes sociales para que la gente reclame por el retiro domiciliario de los cadáveres. En tres días ha consolidado y confirmado 50 casos “y no están todos” según relata a este diario.

Llamamos el mismo día, pero se demoraron cuatro días para venir, cuando ya comenzó a apestar y porque los vecinos molestos llamaron a los medios FACEBOOK

TWITTER

"Como periodista trato de ayudar porque la información es muy dispersa y nada es suficiente cuando ves a tu ciudad desmoronarse y estoy viendo morir a gente cercana”, comentó.



Quizás lo más complejo es que no se conoce con certeza cuántos de los fallecidos en Guayas son por coronavirus y cuántos por otras patologías. El promedio normal de fallecidos en la ciudad antes de la llegada de la covid-19 era de entre 35 y 50 por día, pero Wated informó que desde el pasado lunes se ha pasado a cifras de 150 diarios.

Una investigación del Expreso asegura con datos del Registro Civil que entre el 30 y 31 de marzo se inscribieron más de 700 defunciones en Guayas. No es claro cuántos de ellos por coronavirus,



Lo cierto es que colapsó toda la cadena logística de los funerales, desde el servicio forense y el trámite médico legal para el levantamiento de cuerpos, hasta las funerarias que cerraron por la cuarentena. A lo que se suma el miedo a recoger cuerpos infectados, la inexperiencia de la fuerza pública para estas labores, la falta de capacidad de los cementerios y la escasez de ataúdes.



El temor al contagio y la descomposición de los cuerpos en las casa llevó a que varios cadáveres fueran abandonados en las calles.



El Secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, aseguró que la situación tenderá a normalizarse con la ampliación de la atención en el Registro Civil, el reinicio de la actividad funeraria y nuevos espacios de inhumación que se han habilitado, con lo que se podrán atender los levantamientos de cuerpos el mismo día del reporte, aseguró.



MAGGY AYALA SARMIENTO

Corresponsal de EL TIEMPO

QUITO