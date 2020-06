La crisis de los ministros en la era de Jair Bolsonaro en Brasil 

El gabinete de ministros del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil ha estado en permanente convulsión en los últimos meses por la renuncia de sus colaboradores en plena pandemia.



El último en dimitir fue el jefe de la cartera de Educación, Abraham Weintraub, que anunció el jueves su salida en medio de las presiones para que abandonara el gobierno tras la divulgación de un video de una reunión ministerial el 22 de abril en la que tilda de “vagabundos” a los miembros del Supremo y pide su arresto. También trascendió su asistencia a una reunión de quienes piden cerrar el congreso y la Corte.



El exministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub. Foto: EFE

El exministro dijo que recibió la invitación del propio mandatario para asumir como director por Brasil del Banco Mundial en Washington.



Weintraub, quien no quiso comentar más los motivos de su dimisión, dijo luego de dejar el cargo: “Estoy saliendo de Brasil lo más rápido posible (pocos días). ¡No quiero pelear!”. Y luego agregó: “Quiero estar quieto, déjenme en paz, pero no me provoquen”.



Entre quienes han dimitido en los últimos meses figuran los dos últimos ministros de Salud, Luiz Henrique Mandietta y Nelson Teich, que dejaron el cargo por sus divergencias con Bolsonaro en torno a la estrategia para combatir el coronavirus. Igualmente figura el exjuez Sergio Moro, símbolo de la lucha contra la corrupción en Brasil, que renunció en marzo al ministerio de Justicia y acusó a Bolsonaro de injerencias políticas en la Policía Federal.

Sergio Moro, exministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro. Foto: AFP

Bolsonaro es investigado por la Corte Suprema por las presuntas presiones e injerencias políticas e ilegales en la Policía Federal denunciadas por Moro y por el Tribunal Electoral por supuestas irregularidades en su campaña presidencial en 2018, en un caso que podría anular su elección. Esta semana, además, el Supremo ordenó arrestos, registros y levantamientos de secretos bancarios contra seguidores, allegados y aliados políticos del mandatario.



