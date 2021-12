La cúpula de la Policía de Ecuador pidió el miércoles a la Contraloría del Estado ser investigada luego de que el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, afirmara que en el país hay "narcogenerales".



La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo a la prensa que los 19 generales que integran el mando solicitaron ante el organismo fiscalizador que "se realicen todas las investigaciones sobre las declaraciones de bienes, su patrimonio y el de su familia".

Agregó que el mismo pedido será presentado ante las estatales Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico.



La cúpula de la Policía ecuatoriana reaccionó así luego de que el portal electrónico nacional Primicias publicara el lunes una entrevista a Fitzpatrick, en la que el diplomático expresó que en están "muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden".



"Está el caso de los narcogenerales y ya hemos retirado visas. No puedo mencionar nombres", añadió el embajador. La sede presidencial confirmó el miércoles que los 19 generales policiales presentaron su disponibilidad, lo que está a consideración del presidente conservador Guillermo Lasso.



El lunes, los ministerios de Defensa y de Gobierno señalaron en un comunicado conjunto que "el mando actual de dichas instituciones no tiene ningún General en servicio activo cuya visa haya sido retirada por los Estados Unidos" y pidieron a Fitzpatrick "la entrega de la información relacionada con este tema".



En julio, cuatro generales dejaron la Policía debido a que no calificaron para el ascenso. Uno de ellos, Víctor Araus, acusa a la comandante de la institución, Tannya Varela, de nepotismo para favorecer al ascenso de su esposo a general y planteó un recurso judicial que resolvió la reincorporación de los oficiales retirados.



Araus fue convocado el miércoles a la embajada estadounidense y después de asistir, su abogado Diego Chimbo admitió que las visas del oficial y de su familia fueron canceladas.



El gobierno de Lasso, quien asumió en mayo, sostiene una guerra contra el narcotráfico por los altos índices de criminalidad en las calles y enfrentamientos entre bandas de presos vinculados a cárteles internacionales, que dejan más de 300 reclusos muertos este año.



Ecuador es utilizado para el tránsito y almacenamiento de droga. Entre enero y noviembre de este año, las incautaciones alcanzaron el récord anual de casi 200 toneladas.



