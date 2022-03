La Convención Constitucional, que redacta una nueva carta magna para Chile que busca reemplazar la legada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aprobó este martes extender el plazo de su trabajo por tres meses.



De acuerdo con sus estatutos, el órgano tenía nueve meses para redactar el borrador de la nueva Constitución, plazo que concluye el 4 de abril. La Convención tiene la facultad por una única vez de extender su labor por tres meses más.



"Hoy activamos la prórroga constitucional que nos permite extender el plazo de funcionamiento de esta Convención por tres meses más, hasta completar un año de trabajo", dijo su presidenta, María Elisa Quinteros, al realizar una cuenta pública.



De esta forma, el próximo 5 de julio deberá entregarle al presidente Gabriel Boric una propuesta de texto constitucional, que será sometida a plebiscito.



La Convención, la salida institucional con la que Chile encauzó las violentas protestas sociales que estallaron el 18 de octubre de 2019, quedó instalada el 4 de julio del año pasado. Inicialmente con 155 miembros, ha sido la única en el mundo de carácter paritario y que incluyó 17 escaños reservados para pueblos indígenas.



La semana pasada, sin embargo, fue aceptada la renuncia del integrante Rodrigo Rojas, quien en su campaña para ser electo mintió al asegurar padecer un grave cáncer.

La expresidenta de la Convención Constituyente Elisa Loncon y el vicepresidente Jaime Bassa en el edificio del exCongreso Nacional en Santiago, el 29 de diciembre de 2021. Foto: Javier TORRES / AFP

Han sido ocho meses difíciles. Docenas de propuestas radicales, al no obtener los dos tercios de los votos requeridos del pleno, han sido devueltas a las comisiones. Esto ha provocado que las sesiones duren más allá de la medianoche y que los sábados se trabajen como días laborables normales. Todo el mundo está agotado.



La opinión pública cree que no logrará estar lista para su fecha límite: el 55 por ciento de los encuestados piensa que la Convención no terminará a tiempo, frente al 42 por ciento que piensa que sí, según una encuesta de Cadem.



La mayoría apoyaría una extensión, que requiere la aprobación del Congreso. Los miembros de la Convención lo ven diferente.



La izquierda, que es la facción dominante, teme que extender el plazo retrase los cambios prometidos por nuevo presidente izquierdista, Gabriel Boric. La derecha, muy superada en número, cree que más tiempo solo empeorará las cosas. Y algunos en ambos lados dicen que la fecha límite obliga a llegar a acuerdos más prontamente.



"Prolongar el plazo de la Convención más allá del 4 de julio no es bueno, hay un sentido de urgencia que ha mandatado Chile para tener una nueva Constitución, que permita abordar temas que son materia de tensión en la sociedad chilena, como los derechos sociales, el sistema político y los derechos de los pueblos originarios", dijo Marcos Barraza, constituyente miembro del Partido Comunista. "Son materias que en la medida que se prolongue la Convención Constitucional repercuten en la implementación de transformaciones que el propio Gobierno tiene contempladas y que fueron refrendadas en las urnas por el pueblo".

El presidente de Chile Gabriel Boric. (Archivo) Foto: Javier TORRES / AFP

En sus 261 días de trabajo hasta hoy, el pleno ha logrado aprobar 135 normas contenidas en 84 artículos, los cuales serán incorporados al borrador de la Nueva Constitución.



Los artículos aprobados hasta ahora recibieron en promedio 122 votos, lo que representan al 80 % de los miembros.



Para que sean incluidos en el proyecto de Constitución, necesitan dos tercios de los votos del pleno. "¿Alcanzamos a terminar el 5 de julio?", se preguntó Quinteros, para luego responder: "Lo vamos a lograr. Y sí, lo vamos a aprobar. Esa es mi más profunda convicción".

Los puntos más difíciles de aprobar por la constituyente de Chile

La semana pasada el pleno aprobó solo 13 de 50 artículos propuestos por la Comisión de Derechos Fundamentales y siete de 36 de la Comisión de Principios Constitucionales.



El viernes por la noche, el pleno aprobó solo 3 de 96 de las mociones de la Comisión de Sistema Político. Todos los artículos rechazados fueron devueltos para la revisión en la comisión.



Otros votos claves, como el de la Comisión de Medio Ambiente retiró varias propuestas rechazadas y las hizo mas breves y generales. Se espera que el pleno vote sobre las versiones corregidas esta semana.



Las nuevas propuestas aún prohíben la propiedad privada sobre los bienes naturales comunes, pero hacen excepciones para autorizaciones temporales otorgadas por el Estado. Las propuestas modificadas sobre recursos naturales, derechos preferentes de los pueblos originarios y derechos de los animales siguen siendo problemáticas, según Rodrigo Álvarez, que forma parte de la comisión y que es miembro del partido de derecha UDI.

​

"Para mí, los temas relacionados con derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes, derechos especiales y preferentes a pueblos originarios, derechos de los animales, etc. siguen siendo jurídicamente equivocados y crean graves complicaciones para el futuro de Chile, especialmente en sus posibilidades de crecimiento, inversión y adecuado desarrollo sustentable", dijo.



Entre las normas más polémicas destaca la que consagra la posibilidad de abortar, en el marco del derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo.



El pleno aprobó la legalización total del aborto. Actualmente, solo está disponible en casos de violación, o cuando la vida de la madre está en peligro o cuando el feto es inviable. También aprobó el derecho a recibir "educación sexual integral", enfatizando el reconocimiento de la diversidad sexual, erradicando los estereotipos de género y previniendo la violencia de género y sexual.



Más de dos tercios de los delegados apoyaron la prohibición de la pena de muerte. Se agregó un artículo sobre libertad de prensa y otro que obliga al Estado a evitar la concentración de la propiedad de los medios.



La encuesta de Activa Research mostró que el 38 % de los chilenos votaría por aprobar la nueva Constitución, mientras que el 31 % la rechazaría, y el 31 % dijo que no sabía o no respondió.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y BLOOMBERG

