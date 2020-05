Fue al médico por dolor de espalda y se enteró de que tiene 3 riñones

Una sorpresa. Eso fue lo que se llevaron dos médicos que atendieron a un hombre, de 38 años, quien llegó a urgencias por un dolor de espalda.

Al realizarle unos exámenes al paciente, los especialistas quedaron atónitos: se encontraron con tres riñones. ¡Todo un fenómeno médico!



Los hechos

Un dolor insoportable hizo que el hombre se acercara al Hospital Do Rim, en San Pablo, Brasil.



Los médicos pensaron que la situación que tenían al frente era una hernia de disco u otro inconveniente en la columna. Algo sencillo, supusieron.



Procedieron, entonces, a realizar una tomografía y se encontraron con el que el paciente tenía tres riñones.



“El riñón izquierdo tenía la apariencia normal, mientras que en el lado derecho tenía dos riñones fusionados”, explicó el diario argentino ‘La Nación’.

La situación fue tan increíble para los expertos que no se quedó en un hecho anecdótico y publicaron el hallazgo en la revista científica ‘New England Journal of Medicine’.



"Nunca habíamos visto algo así. Fue una sorpresa, seguida de la preocupación de que hubiera algo mal con la salud del paciente", explicó Renato Foresto uno de los médicos que hizo el descubrimiento.



Según el informe que publicaron en el medio científico, los tres riñones podrían estar relacionados con una “posible falla congénita que se produjo en el embrión cuando se estaban formando los órganos (…) Por alguna razón desconocida, uno de los futuros riñones se divide en dos”.



“Esta situación se conoce en medicina como riñón supernumerario y es tan poco frecuente que, en los últimos 150 años, solo se han documentado 100 casos”, se agregó.

José Medina-Pestana, el otro especialista participante del descubrimiento, dijo que el riñón supernumerario, la mayoría de las veces, no produce ningún síntoma, por lo que es posible que haya mucha gente que lo tenga y no lo sepa.



Con relación a la salud del paciente, se conoció que su condición médica no ha afectado su función renal del paciente y que, en efecto, más allá de sus tres riñones, su dolor sí era una hernia de disco.



