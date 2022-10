Un hecho polémico y al menos insólito se vivió en un programa radial en Argentina cuando la ministra de Trabajo de ese país, Raquel Olmos, cuestionó a un economista.



Pero no fue por los dichos del economista, sino porque hizo referencia a una persona que no existe sino que fue inventado por el periodista Marcelo Longobardi. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó?



En su programa en CNN Radio, Longobardi dijo “un amigo economista me informa que no llegamos a 90.000 millones”.



Ante ello, Olmos dijo; “Usted me habla de un economista anónimo, yo le pongo con nombre y apellido que vamos a superar los 90.000, que vamos a acercarnos a los 100.000 millones de dólares”.



Luego, el periodista dijo que el economista era Fortunato Seco en referencia a un personaje que hace parte de un programa de la mañana en el país y en tono de broma.



Y la ministra Olmos dijo que sí sabía quien era, dijo que era liberal y que lo escuchaba en los medios”.



Ante ello, el periodista Longobardi le dijo a la ministra que era un persona inventada. Y la funcionaria respondió: “bueno tiene mucha suerte. A mismo modo debe haber inventado la cifra que le adjudicó”.



EL TIEMPO