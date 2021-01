Policía la obligó a posar con su torta de cumpleaños por ‘covidfiesta’

El pasado 14 de enero, una joven fue detenida por la Policía de la ciudad de Huarmey, ubicada en la región de Áncash (Perú), por hacer una fiesta en un restaurante cuando regía la norma de toque de queda.

A la llegada de las autoridades, había una aglomeración de personas que no cumplían con el uso de tapabocas, el distanciamiento social y estaban consumiendo bebidas alcohólicas.



Aunque Nicolle Medina Sánchez, de 22 años, aceptó que no debió violar las medidas tomadas por el Gobierno peruano, aseguró que los policías la humillaron y vulneraron sus derechos, por lo que tomará medidas legales.

Los hechos

De acuerdo con el medio peruano ‘RPP Noticias’, los uniformados llevaron el pastel de cumpleaños a la comisaría, le tomaron una fotografía y la subieron a las redes sociales, en las que se viralizó rápidamente.



“Uno de los policías dijo ‘lleven la torta para tomarle una foto’. Y antes me decía: ‘¡Pero sonríe! Bájate el tapabocas’. Yo le dije que el protocolo no permitía que me lo bajara, pero me dijo: ‘Yo quiero que te lo bajes’”, contó la joven al medio referido.

También denunció que varios uniformados le pidieron su número de celular.



Marta Sánchez, madre de la joven, anunció a ‘RPP Noticias’ que cree que los miembros de la Policía acosaron sexualmente a su hija y, por eso, tomará cartas en el asunto: “Los voy a denunciar por daños psicológicos”.



Eso sí: aceptó que la reunión realizada por su familia fue un error y pidió disculpas por eso.

¿Qué dicen las autoridades?

El caso llegó a a oídos de la Defensoría del Pueblo de Perú, que se pronunció por medio de Eliana Revollar, defensora adjunta a la institución en el área de la defensa de los derechos de la mujer.



La funcionaria dijo al noticiero peruano ‘Cuarto Poder’ que era necesario que la Policía iniciara una investigación a los miembros responsables de la falta.



“Ella tendrá que cumplir con todo lo que le corresponde por la infracción que cometió. Pero en ningún protocolo está estipulado que sea llevada con la torta, que sea fotografiada y que esta foto se haga pública, para dar a conocer la diligencia que han efectuado”, explicó Revollar.

"De ninguna manera se puede atentar contra la dignidad de la persona. La joven tendrá que enfrentar lo que corresponde por la infracción, pero en ningún protocolo se acepta el accionar que tuvieron contra ella. Inspectoría General de @PoliciaPeru debe intervenir", Eliana Revollar pic.twitter.com/7LGgZiwsQp — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) January 18, 2021

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Salud de Perú, en solo 30 días (del 19 de diciembre al 17 de enero), el total acumulado de pacientes hospitalizados por la covid-19 pasó de 3.961 a 8.614.



Este incremento del 117% preocupa al Gobierno, porque indicaría la llegada de nuevos picos de la pandemia en febrero.



*Con información de El Comercio (GDA - Perú)