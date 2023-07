Un hecho de no creer, a través de las redes sociales se viralizó un video que muestra a una auxiliar de policía en estado de ebriedad, realizarle un procedimiento a una conductora.



El hecho ocurrido la noche del pasado 22 de julio en la demarcación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, causó la indignación de los internautas que rechazaron la acción de la funcionaria, calificándola de irresponsable.

De acuerdo con el clip que ronda en la red, la agente, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), le solicitó los papeles del carro a la mujer que la grabó, con la excusa de realizar una inspección de rutina.



(Le puede interesar: Video: pillan a infieles entrando a motel de Cartagena y hubo pelea; Policía intervino ).



Sin embargo, su arrastre en las palabras al hablar y un supuesto olor a licor, evidenciaron que la policía se encontraba en un estado de ebriedad, mientras ejercía sus funciones como autoridad vial.



Esta situación alertó a la dueña del vehículo detenido, que no dudó en grabar el momento, donde se le escucha cuestionar a la agente por practicarle el procedimiento alcoholizada.



“Oye, pero tú hueles un poco a alcohol, ¿tú me puedes soplar a mí? Usted y uno de ellos dos huelen un poco a alcohol. No sé quién seas, pfero ni siquiera puedes hablar bien”, se escucha decir a la conductora en el video.



Lo más irónico es la repuesta de la agente, pues le dice a la mujer que de tener alguna queja de ella, puede reportarla a la línea de Asuntos Internos.



“Si en algún momento usted tiene un inconveniente conmigo por el cual me está grabando, llame a asuntos internos, los puede llamar al 911”, expresó la funcionaria de manera enredada.



(Siga leyendo: Estacion de policia: ¿cuál fue la primera estación de policia en el mundo).



Según el noticiario 'TV Azteca', la afectada efectivamente denunció a la Policía a través de la línea que le notificó esta misma y rápidamente llegó un funcionario del programa 'Conduce Sin Alcohol', para realizarle una prueba de alcoholemia a la uniformada, que resultó positiva.



Ante la confirmación, la entidad estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se pronunció sobre el proceder de su funcionaria, afirmando que se iniciará un proceso disciplinario.

"Por lo anterior, la oficial fue presentada ante personal de Inspección Policial de la Policía Auxiliar para rendir su declaración y, en tanto se ejecutan las investigaciones del caso, fue separada del cargo. La entidad reitera su compromiso de no tolerar conductas contrarias a los valores y principios que rigen a esta Institución y todo acto que dañe a la ciudadanía o esté fuera de la ley será investigado y sancionado”, señaló la institución en un comunicado.



(Lea también: Mujer que robó celular se burla de la Policía durante su captura).



De igual forma, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC, también abrió una carpeta de investigación administrativa, para indagar las posibles penalidades.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias