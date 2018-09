‘Trump es un ejemplo para mí’: candidato de derecha en Brasil

El polémico candidato a la presidencia de Brasil por la derecha, Jair Bolsonaro, ha despertado amores y odios entre los brasileños por sus comportamientos y declaraciones en público, en las que ha dejado clara su posición frente a la comunidad LGBTI, las normas en contra de los criminales, la igualdad de género y su admiración ante las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

A pesar de que en este momento Bolsonaro lidera las encuestas como el posible nuevo presidente brasileño, este jueves fue víctima de una agresión en su contra luego de recibir una herida con cuchillo en su abdomen, durante una caminata entre una multitud de simpatizantes en el municipio Juiz de Fora, en el sudeste del país. En este momento se encuentra bajo observación médica.

¿Cuáles han sido sus declaraciones más polémicas?

"Los gays son producto del consumo de drogas", "el error de la dictadura fue torturar y no matar", "los policías que no matan no son policías", "las mujeres deben ganar menos porque quedan embarazadas" y "Trump es un ejemplo para mí", han sido solo algunas de las frases más polémicas en las que ha incurrido el exmilitar.



Además, el candidato indicó que "si salgo Presidente de Brasil, saco a Brasil de la ONU, no sirve para nada y es un local de reuniones comunista".



También ha dicho que buscará terminar con las reservas indígenas y acabar con las "quilombolas", asentamientos en los que se refugiaban los esclavos de Brasil y que ahora viven sus descendientes.



Y eso no ha sido todo, durante el fin de semana en una declaración que dio en el estado de Acre, en el noreste del país, afirmó "vamos a fusilar la 'petralada' (simpatizantes de izquierda)". Y agregó: "Ya que les gusta tanto Venezuela, tienen que irse para allá. Solo que allá ni siquiera tienen mortadela, solo van a comer pasto".

¿Cómo es que ha alcanzado tanta popularidad?

Su nombre empezó a figurar en los principales titulares de su país desde octubre del 2017, momento en el que se posicionaba como segundo en las encuestas con una intención de voto del 13 %, justo detrás del expresidente brasileño, Lula da Silva, quien tenía un 35 %.



Entrado el 2018 los dos candidatos seguían liderando los sondeos, así hasta la mitad del año.



No obstante, luego de que el tribunal electoral de Brasil le prohibiera a Lula participar en las elecciones presidenciales, Bolsonaro se posiciona ahora en el primer lugar de las encuestas con un 22 % de favoritismo encima de la exministra de Medio Ambiente, Marina Silva, quien tiene un 12 % de intención de voto.



Sin embargo, el exmilitar también lidera el rechazo electoral con un 44 % es decir que, en caso de que haya una segunda vuelta, no lo tiene tan fácil.



ELTIEMPO.COM

*Con información de EMOL / GDA - Chile