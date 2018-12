Duelo de poderes en México por baja de salarios a altos funcionarios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la Suprema Corte que revise la suspensión impuesta a la ley que recortó los salarios de altos funcionarios. En un recurso presentado ante la Corte, la presidencia de México considera que la suspensión de esa ley no tiene fundamentos.

Dos días antes, Morena, el partido del presidente, presentó un recurso similar y alegó que la indefinición sobre el futuro de esa ley complica la preparación del presupuesto de 2019.



La semana pasada la Corte admitió un pedido de declarar inconstitucional esa ley y suspendió su aplicación hasta que se dicte sentencia.



La cuestionada norma, aprobada a inicios de noviembre, recortó elevados sueldos de altos funcionarios públicos para cumplir una promesa de López Obrador de que en el Estado nadie ganaría más que el presidente.



También se incluyeron recortes salariales en todos los escalones del aparato gubernamental.



El gobierno tiene hasta el próximo sábado para presentar su proyecto de presupuesto al Legislativo y López Obrador y Morena, su partido, quieren aplicar los recortes a partir de 2019.



Esta semana, López Obrador polemizó con magistrados de la Suprema Corte a los que acusa de ganar salarios estratosféricos. "Solamente (el mandatario estadounidense) Donald Trump gana más que el ministro (magistrado) presidente" de la corte, dijo López Obrador irónicamente días atrás.



El poder Judicial le reviró precisando que los sueldos son menores.

En México, funcionarios de alto rango, como los jueces de la Suprema Corte, ejecutivos de la petrolera estatal Pemex y consejeros de organismos autónomos, perciben salarios superiores a los 10.000 dólares mensuales, mientras que López Obrador se fija un sueldo de unos 5.400 dólares.



Miles de empleados gubernamentales de todos los niveles han presentado recursos legales para protegerse de esta ley.



La iniciativa, una de las medidas de austeridad de López Obrador, dada a conocer desde que estaba en campaña, fue aprobada por la Cámara de Diputados a mediados de septiembre y por el Senado a principios de noviembre, y se inscribió en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.



La norma señala que ninguno de los servidores públicos en el país debe percibir un salario mayor que el del presidente de México, cuya remuneración es de unos 108.000 (unos 5.400 dólares), 40 por ciento de lo que ganaba el expresidente Enrique Peña Nieto: 270.000 pesos (unos 13.300 dólares).



Impulsada por el Ejecutivo y aceptada por el Legislativo -donde el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene mayoría-, el único que faltaba por aceptar era el Poder Judicial, pero desde el inicio fue el más reticente.



Unos días después del triunfo electoral de López Obrador, el 1 de julio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, aseguró que la seguridad, estabilidad y remuneraciones dignas "no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable".



La semana pasada en una conferencia de prensa, ya como presidente, López Obrador fue cuestionado sobre los amparos que promovieron más de 2.000 empleados del Poder Judicial, entre ellos 600 magistrados, contra la posible reducción de salarios, a los que se han sumado los de trabajadores de otras instituciones, para un total de más de 4.000 personas.

"El servicio público no es para hacer dinero, es para servir a los ciudadanos. Hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600.000 pesos mensuales (unos 29.500 dólares). Eso es corrupción en un país con tanta pobreza", dijo.



El viernes pasado, la SCJN suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones en respuesta a una moción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, en tanto se resuelve el fondo del asunto. Un día después, el presidente criticó a la Corte y calificó de error que el máximo tribunal admitiera el trámite de inconstitucionalidad. "Se equivocaron (los magistrados de la SCJN) porque no están entendiendo la nueva realidad. No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre", manifestó.

AFP Y EFE