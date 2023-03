Chile inició este lunes su proceso Constituyente para redactar una nueva carta magna que reemplace la que fue escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet, vigente en ese país desde 1980.



(Lea aquí: Chile: ¿cómo redactará su nueva Constitución para que no naufrague en las urnas?)



La nueva fase arrancó con la instalación de un comité de 24 expertos -designados por el Congreso- que tendrá un plazo de tres meses para elaborar un borrador que servirá como “anteproyecto” para la Constitución definitiva.

El panel de expertos (12 escogidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado), que cuenta con figuras veteranas de la política chilena, tomó el lunes posesión del cargo en el edificio del antiguo Congreso de Santiago.



No obstante, la mayoría de chilenos desconfían del nuevo proceso Constituyente. De acuerdo con la última encuesta de Pulso Ciudadano, un 57 por ciento de la población tiene nada o poca confianza en este nuevo proceso, luego de que el 62,5 por ciento del país le dijo ‘no’ al primer proyecto Constitucional que naufragó en las urnas en septiembre pasado.

El objetivo es preparar un proyecto

En ese entonces, los chilenos calificaron la carta magna como un “texto divisivo y sectario”. Sin embargo, en Chile sigue habiendo un consenso generalizado sobre la necesidad de sustituir la Constitución que fue redactada durante la dictadura.



“Es probablemente la última oportunidad para sacar una nueva Constitución en Chile. El fracaso anterior fue una derrota para los esfuerzos que ha hecho el país desde 2019 (cuando ocurrió el estallido social) para atender las demandas de la ciudadanía”, le explicó a este diario Leandro Lima, analista de Control Risks para el cono sur.



En ese sentido, los analistas políticos esperan que el nuevo proyecto de Constitución sea mucho más moderado que el anterior y que logre poner de acuerdo al grueso de la población.



“Pero aunque esperamos una Constitución más moderada, esto no significa que no habrá incertidumbre. Sustituir una carta magna es un proceso muy difícil que tiene impactos jurídicos, políticos y económicos”, acotó Lima.



Tras el triunfo del no en las urnas, el Gobierno del presidente Gabriel Boric llamó a un gran acuerdo nacional para que los partidos políticos no desecharan el intento de redactar una nueva Constitución.

El presidente de Chile, Gabriel Boric. Foto: Elvis Gonzalez. EFE

De hecho, el pasado 11 de enero, la Cámara de Diputados despachó la ley de reforma constitucional que abrió este nuevo proceso. Es por eso, que la instalación de este comité de expertos es visto como un punto de partida en el largo proceso que tendrá durante todo el 2023 el país para sacar adelante el borrador de Constitución.



“Sé que muchos no se sienten convocados porque están escépticos de este proceso (...) Los malestares de nuestra sociedad son profundos y se requerirá tiempo para generar confianzas”, dijo la presidenta del comité Verónica Undurraga, quien además representa al oficialista Partido por la Democracia (PPD, sociáldemócrata).



Por su parte, el vicepresidente del panel, Sebastián Soto, designado por el movimiento opositor Evópoli (centro derecha), dijo: “El objetivo es preparar un proyecto de Constitución que nos una, ojalá sin etiquetas, que sea una casa común, no partisana, un texto que permanezca y que nos una por mucho tiempo”.



Luego de estos tres meses en los que los 24 expertos trabajarán para redactar esta hoja de ruta, el “anteproyecto” será discutido a mitad de año por el Consejo Constitucional, un órgano diferente que será elegido popularmente el 7 de mayo, y que empezará a funcionar desde junio.



Este Consejo tomará las bases del borrador para elaborar la propuesta de texto final que luego pasará a votación de la ciudadanía en un plebiscito acordado para el 17 de diciembre de este año.

Vista de las votaciones del plebiscito en septiembre pasado. Foto: Alberto Valdés. EFE

A diferencia del proceso anterior, el actual incluye 12 principios institucionales que debe seguir el órgano redactor y que impedirían una propuesta refundacional, entre ellos la indivisibilidad del Estado chileno, la independencia de poderes y el respeto a los símbolos patrios. Todo un desafío legislativos, mientras que el 56,1 por ciento de la población considera que Chile va en la dirección incorrecta, tomando en cuenta aspectos económicos, valóricos, políticos y sociales.



