Más argentinos pobres, otro dolor de cabeza para Mauricio Macri

Las malas noticias no dejan de llegarle al presidente de Argentina, Mauricio Macri. La crisis económica lo volvió a sacudir cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó esta semana que en el primer semestre del 2019 la pobreza en el país se ubicó en 35,4 por ciento, ocho puntos por encima del dato de la primera mitad del 2018. El índice más alto desde la crisis del 2001.

A ese dato se sumó el de la indigencia, que, de acuerdo con el Indec, se ubicó en el 7,7 por ciento, lo que implica un avance de un punto respecto del semestre anterior y de 2,8 puntos en la comparación interanual.



Macri tuvo que reconocer que la crisis económica y la pobreza en su país –hundido, además, en recesión desde hace un año y medio, y con una inflación por encima del 30 por ciento– son cada vez peor. “Aunque ese número duela, hay que mirarlo de frente, como venimos haciendo todos estos años”, dijo el presidente.

Semana tras semana hay marchas de protesta en Buenos Aires y otras ciudades argentinas por la pobreza que está generando la fuerte inflación. Foto: Juan Ignacio Roncoroni / EFE

La nueva cifra de la pobreza pone en aprietos al mandatario argentino, que busca ser reelegido el 27 de octubre y que ya perdió el pasado 11 de agosto las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) frente al candidato peronista de centro-izquierda Alberto Fernández, quien obtuvo el 47 por ciento de los votos, frente al 32 por ciento del actual mandatario.



Justamente, ese resultado hace pensar a los analistas que Fernández –quien tiene como fórmula vicepresidencial a la exmandataria Cristina Kirchner– tendría un triunfo cómodo en los comicios que se avecinan.



“Un aumento en la pobreza es algo que resta votos (...). Los puntos de diferencia de las primarias son consecuencia de ese aumento de la pobreza (...)”, afirmó a EL TIEMPO Leandro Mora Alfonsín, analista económico y docente de la Universidad de Buenos Aires.



Lo más preocupante es que el número de argentinos pobres seguirá creciendo. “El proceso todavía no llegó a su techo. Esperemos que la situación se estabilice pronto, porque si no, llegaremos al 39 o 40 por ciento”, dijo Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El candidato peronista a la presidencia de Argentina Alberto Fernández. Foto: Efe

“Bajan los salarios, no hay capacidad de salir por vía del empleo ni por más horas de trabajo. Los problemas sociales son lo único que se mantiene, la pobreza sigue creciendo y la cuestión es cuándo y cómo detenerla”, agregó.



De hecho, los pronósticos para 2020 no son buenos: la calificadora Moody’s espera que se prolongue la recesión y que haya una inflación de 40 por ciento en Argentina, país que bajo el gobierno de Macri llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 para un crédito a 3 años por 57.000 millones de dólares, de los cuales el organismo ya entregó más de 44.000 millones.



Por ahora, y a pesar de incumplir la meta de pobreza cero que prometió traería su gobierno, Macri no deja de hacer campaña. “Se viene una etapa distinta, una Argentina de crecimiento, de alivio en el bolsillo a fin de mes, porque el esfuerzo que han hecho (los ciudadanos) no fue en vano”, afirmó el presidente en Entre Ríos.

Y en Buenos Aires les dijo a sus seguidores que aún era posible darles la vuelta a las presidenciales, una probabilidad que, según expertos, es remota. “La posibilidad de que Macri regrese y gane es tan pequeña que nadie está hablando de eso”, dijo Guido Chamorro, gerente de Carteras de Pictet Asset Management en Londres. “Hemos tenido muchas sorpresas con las elecciones, pero esa sería la mayor sorpresa del año para los mercados emergentes”, añadió.



“El Gobierno está haciendo promesas intensas con tal de reconquistar cierto voto, pero lo cierto es que las condiciones de la economía y las condiciones en las que está viviendo la Argentina están muy deterioradas”, dijo Mora.



Por su parte, el analista político argentino Lucas Romero le dijo a este medio que el gobierno de Macri no tiene mucho margen para tomar decisiones que puedan revertir la crisis económica y que lo favorezcan en las presidenciales.

El experto señaló que solo en los dos debates que tendrá con Fernández podría hacer algo “tratando de sacar a relucir no solo la herencia económica que le tocó recibir de Crisitna K, y que en algún punto explica el proceso económico en Argentina, sino también haciendo mucho foco en los hechos de corrupción del pasado gobierno de la expresidenta”.



Sin embargo, Romero insiste en que fue el mismo Macri quien pidió que al finalizar su gobierno lo evaluaran con base en la reducción de la pobreza. Por eso, “la evaluación naturalmente tiene que ser negativa”.



INTERNACIONAL

*​Con reportería de Valentina Leudo Mejía y AFP