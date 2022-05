La senadora electa por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, ya no se encuentra retenida administrativamente y puede abandonar Honduras en cualquier momento, informó el Instituto Nacional de Migración de ese país.



"No posee ninguna restricción de movilidad, por lo que está en total libertad de permanecer o abandonar el país conforme ella lo decida", agregó la entidad.



(En contexto: Piedad Córdoba fue retenida con 68 mil dólares en aeropuerto de Honduras)



Sobre qué pasó con los 68.000 dóares, el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo a la agencia AFP que como Córdoba "no pudo justificar o demostrar el origen del dinero, entonces el dinero se queda en Honduras".

Por su parte, Piedad Córdoba dijo en Twitter que la "situación" -que llevó a su retención por llevar 68.000 dólares en efectivo sin declarar- ya fue superada.



El dinero fue hallado en su cartera cuando intentaba salir de Honduras, desde el aeropuerto de Comayagua, hacia Panamá y con destino final a Bogotá.



(Además: Bancada en Honduras pide aclarar si Gobierno dio plata a campaña de Petro)



"Gracias Colombia y a nuestra América por tanta solidaridad. La persecución no cesa pero la verdad prevalece. Superado el malentendido en Honduras", dijo Córdoba desde su cuenta de Twitter.

A las autoridades del hermano pueblo hondureño agradezco el debido proceso para que se dieran los procedimientos legales del caso y su oportuna resolución. — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) May 26, 2022

En la misma red social agradeció a las autoridades por el apoyo y "el debido proceso para que se dieran los procedimientos legales del caso".

Agradezco especialmente a la vicepresidenta Marta Lucia Ramirez y al cónsul Michel Carrillo por su apoyo y atención en este impasse. — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) May 26, 2022

Córdoba habría dado tres versiones

Un aspecto que habría llamado la atención de las autoridades de ese país de Centro América es que Piedad Córdoba habría dado tres versiones distintas sobre el origen de los dólares, según el diario hondureño El Heraldo, que cita una fuente anónima de la Fiscalía.



En la primera, dijo que el dinero pertenecía a un empresario colombiano, residente en Tegucigalpa. La segunda, que no sabía que llevaba el dinero cuando fue detenida. Y la tercera, que era el pago por una consultoría que había realizado.



(Lea además: Piedad Córdoba habría dado tres versiones sobre origen de los US$ 68.000)



ELTIEMPO.COM