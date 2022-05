La justicia de Honduras anunció este jueves que investiga la procedencia de los 68.000 dólares en efectivo incautados a la senadora electa colombiana Piedad Córdoba, retenida el miércoles ese país de Centro América por no declarar el dinero antes de abordar un vuelo para salir del país.

Según diarios locales de ese país, la senadora electa fue interrogada este jueves por fiscales hondureños.



Un aspecto que habría llamado la atención de las autoridades de ese país de Centro América es que Piedad Córdoba habría dado tres versiones distintas sobre el origen de los dólares, según el diario hondureño El Heraldo, que cita una fuente anónima de la fiscalía.



En la primera, dijo que el dinero pertenecía a un empresario colombiano, residente en Tegucigalpa. La segunda, que no sabía que llevaba el dinero cuando fue detenida. Y la tercera, que era el pago por una consultoría que había realizado.



Sobre el caso de Córdoba, la Fiscalía de Honduras todavía está realizando las verificaciones correspondientes, por lo que aún no han tomado ninguna determinación. Se espera que la justicia tome una decisión entre este viernes y el sábado.



A propósito, el portavoz de la fiscalía, Yuri Mora, indicó a la agencia AFP que según las reformas a la ley de lavado de activos si alguien transporta una suma superior a ese monto y no la declara se le “incauta el dinero hasta que pueda justificar”.



“Mientras tanto, la persona en cuestión puede seguir con su viaje y tiene esos 30 días para poder justificar el origen lícito del dinero”, subrayó.



REDACCIÓN INTERNACIONAL