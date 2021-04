Piden libertad para mujeres que habrían asesinado a su agresor

Un caso de violencia doméstica no atendido a tiempo terminó en el arresto de tres mujeres mexicanas que aseguran haber asesinado a su agresor en un acto legítimo de defensa propia.



Los hechos sucedieron el pasado 9 de abril, cuando oficiales de la Policía Naval y Estatal acudieron a un llamado por violencia doméstica en una colonia de la Ciudad de Veracruz, México.



Según el medio local ‘La Silla Rota’, de Veracruz, las autoridades llegaron dos horas después del primer llamado hecho por una de las mujeres.

Los oficiales, al llegar al sitio, encontraron el cuerpo de Pedro N., pareja de María Obdulia (una de las detenidas), atado y con varios golpes y heridas de arma blanca.

En la escena del crimen fueron capturadas María, de 57 años, su hija María Obdulia, de 37, y su nieta Danna Vanessa, de 18.



Las mujeres fueron trasladadas al Centro Integral de Justicia de Playa Linda, en donde las pusieron a disposición de la Fiscalía Regional del Estado, entidad que las presentó ante un juez de control que les dictaminó tres meses de prisión como medida cautelar.



Una manifestación por parte de conocidos frente al edificio de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Mujer, Niñas, Niños, y Trata de Personas pidió que se libere a las tres mujeres ya que, al parecer, actuaron en defensa propia.



Fuentes cercanas a María Obdulia comentaron que ella sufría de maltrato por cuenta de Pedro N., vulneraciones que tanto María, su madre, como Danna Vanessa, su hija, presenciaban con frecuencia.



“Aquí nos estamos manifestando para que se haga justicia con el caso, realmente queremos que salgan, fue en defensa propia y yo creo que si a mí me tocaran ese tipo de problemas también haría lo mismo”, explicaron a la red feminista Testigo Púrpura.



En la página oficial de la red se indica que, si bien Danna Vanessa era hija de María Obdulia, no tenía relación directa con Pedro N. Él era su padrastro.



Sin embargo, Pedro y María tenían un hijo, de dos años, quien actualmente está bajo cuidado familiar.



Los manifestantes exigieron seguridad para los familiares de las investigadas, pues, aseguraron, están recibiendo amenazas tras las detenciones.



Protestan para exigir liberación de mujeres que mataron a su agresor en la ciudad de Veracruz



Familiares y amigas afirman que Danna, María y María Obdulia afirman que actuaron en defensa propia cuando eran agredidas https://t.co/vZbr5kl5dT#Veracruz https://t.co/XgVXgzrfc6 pic.twitter.com/GmWTo1tOkS — Vigilantes Veracruz (@VigilantesV) April 22, 2021

Según ‘La Silla Rota’, a las mujeres las está defendiendo un abogado de oficio, pues no cuentan con los recursos para pagar uno particular. La defensa de ellas argumentó que María Obdulia pidió ayuda a emergencias y a los familiares de su pareja, quienes viven en la misma colonia, pero no recibió respuesta de ninguno.



Solo hasta que Pedro N. murió se atendieron los diversos llamados, tanto los oficiales como los personales.



Por el momento no se han dado mayores detalles del avance del caso.



La investigación sigue en curso.

