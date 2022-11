José Cardoso Lemos es el nombre del pescador que evitó una gran tragedia en Brasil. Con sus habilidades para nadar contracorriente y su actitud altruista, hace unos días el brasileño, conocido también como ‘Zezinho’, salvó a medio centenar de personas de un naufragio en el estado de Pará.

Los hechos ocurrieron el pasado nueve de septiembre, cuando al salir a trabajar, un amigo le comentó que un bote estaba a punto de hundirse. En un principio creyó que se trataba de un barco de pesca, pues el protagonista de esta historia vive en la isla de Cotijuba, Pará, y al igual que varios habitantes de la región, sobrevive de esta actividad.



Sin embargo, cuando llegaron al lugar se sorprendieron al ver que se trataba de algo totalmente distinto. Según el medio brasileño ‘Voz Do Campo’, una lancha rápida que transportaba a 80 personas habría presentado fallas mecánicas, trayendo como consecuencia su hundimiento.

Sin pensarlo dos veces, el pescador sacó todo el equipo de pesca de su bote, lo arrojó al agua y se dispuso a rescatar a la gente. Además, también ayudó a recuperar pertenencias y, lamentablemente, a llevarse los cuerpos de los que no sobrevivieron.



Desafortunadamente, el accidente dejó un saldo de 14 personas fallecidas según los medios locales. Aún así, gracias a las labores de rescate de Lemos y sus amigos, 66 personas fueron sacadas del agua a tiempo.

El hombre vive en la isla con sus dos hijos y su esposa. Foto: Instagram @voaa_vaquinhadorazoes

El caso se hizo viral en redes sociales gracias a su valentía y al reconocimiento que él y sus compañeros obtuvieron después de esto. A finales de mes, los héroes pescadores recibieron la medalla de la Orden del Mérito ‘Grão-Pará Grau Cavaleiro’. Además del homenaje, también obtuvieron un reconocimiento por parte del Gobierno de Pará, que señaló que si no fuera por la ayuda de los pescadores, la tragedia habría sido una tragedia mayor.



Pero este no fue el único reconocimiento que Zezinho obtuvo. Resulta que el exitoso empresario Fritz Paixão al escuchar la historia indagó más sobre el gran héroe. En esto se dio cuenta que el hombre no tenía casa, pues había tenido que venderla para poder costear un tratamiento médico.



Viendo esta situación, sacó de sus ahorros y le compró una casa al isleño, quien, emocionado, le agradeció semejante gesto.

“Promesa cumplida. Una vez más Dios me usa para cumplir su propósito de ayudar a quienes tocan mi corazón. Todavía es poco en comparación con lo que pretendo hacer algún día, pero ya es el camino para todo lo que pretendo lograr“, dijo el empresario en sus redes sociales.

