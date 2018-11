Emiten primer espacio televisivo en asháninka, una lengua amazónica

Perú tendrá desde este sábado el primer programa televisivo de la historia en lengua asháninka, el idioma nativo más hablado de la Amazonía, con unos 50 mil hablantes, anunció Hugo Coya, el presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú -IRTP por sus siglas-.

El programa se titula 'Ashi Añane' (Nuestra Voz) y se emitirá todos los sábados a las 06.30 a.m. por el canal estatal TV Perú, el de mayor cobertura del país, con un 91 % de señal sobre el vasto territorio peruano, el cual alberga el intercambio de 47 idiomas distintos.



El espacio llegará a la televisión reemplazando el segmento sabatino que se emitía desde enero con el mismo nombre en Radio Nacional. Se trata de un magacín semanal conducido por Cinthya Gonzales y Denis Contreras, dos asháninkas procedentes de comunidades nativas de la selva central de Perú. La emisión será a nivel nacional para llegar a toda la población asháninka, repartida por varias regiones de la Amazonía peruana, como Junín, Pasco, Ucayali y Huánuco.



"No es un noticiero en el sentido formal. Es un programa cultural donde se mostrará información importante, desde si la selección peruana ganó o perdió hasta las noticias internacionales e información meteorológica", explicó Coya.



"Pero tan importante como eso será mostrar sus costumbres y tradiciones para que ellos mismos las puedan ver, cultivar y enorgullecerse", añadió. Coya indicó que hasta ahora los asháninkas no tenían un espacio para estar informados en su propio idioma y recordó que el primer requisito para poder ejercer los derechos como ciudadano es tener acceso a la información.

El objetivo también será eliminar el estigma que aún prevalece en el país contra aquellos que hablan las lenguas nativas. "Lo que hemos vivido durante mucho tiempo es que hablar una lengua originaria era motivo de discriminación y menosprecio. Eso ha provocado un divorcio muy grande entre los que hablamos español y los demás", indicó Coya.



"Mientras nosotros tenemos una oferta muy grande y variada de alternativas para informarnos en español y saber qué pasa en el país y en el mundo, ellos no lo tienen y solo hablan su idioma en sus comunidades. Eso hace que se cree una separación muy grande", agregó. Coya apuntó que, "paradójicamente, las lenguas originarias se habían convertido en un elemento de separación", por lo que espera que 'Ashi Añane' sirva para recomponer de alguna manera desde el Estado el incentivo de contacto.



El presidente del IRTP recordó que los asháninkas son un pueblo ancestral, contemporáneo o incluso anterior a los incas, que primero sufrieron la colonización y luego fueron víctimas del terrorismo durante el conflicto armado interno acontecido entre 1980 y 2000, en el cual fueron asesinados y violentados por el grupo armado Sendero Luminoso, uno de los grupos insurgentes que permanecen en la memoria histórica de Latinoamérica.



"Virtualmente pelearon solos esa guerra. Muchos fueron secuestrados y las mujeres violadas. Fue una época muy terrible para ellos", contó Coya con una expresión de desdén.

Más de 55.000 peruanos se definieron como asháninkas en la pregunta de autoidentificación étnica incluida en el último censo nacional, celebrado en octubre de 2017.



'Ashi Añane' se une así a los otros espacios televisivos de TV Perú en idiomas originarios, como son los noticieros 'Ñuqanchik' (Nosotros), en quechua, la lengua nativa más hablada de América, y 'Jiwasanaka' (Nosotros), en aimara, el segundo idioma nativo más hablado en Perú.



Coya comentó que estos noticieros han provocado que más peruanos quieran hablar esos idiomas, por lo que anunció que ya alistan nuevos espacios en Radio Nacional para las lenguas amazónicas shipibo-konibo y machiguenga, pero en este caso se emitirán a nivel regional, al estar sus poblaciones más concentradas geográficamente.

EFE